Kerkük Kürtlere bağlanmayı oylayacak

Irak Anayasası'na göre "ihtilaflı bölgeler" arasında yer alan Kerkük'ün Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne (KBY) bağlanması için oylama yapılacak.







Kerkük İl Meclisi, geçen hafta Kürdistan bayrağının resmi kurumlara asılmasıyla ilgili tasarıyı onaylamıştı.





Oylama sonrası Kürdistan bayrağı Kerkük’teki resmi kurumlarda göndere çekilmişti.





Rûdaw’a konuşan Kerkük İl Meclisi üyesi İbrahim Halil, kentin Kürdistan Bölgesi idaresine katılması için oylamaya gideceklerini söyledi.





2008 yılında Kerkük İl Meclisi, üçe iki çoğunlukla Kerkük’ün Kürdistan Bölgesi Yönetimi’ne bağlanmasını kararlaştırmıştı.





Ancak söz konusu karar Irak Anayasası’na uygun olmadığı gerekçesiyle iptal edilmişti.





İbrahim Halil, 41 üyesi olan Kerkük İl Meclisi’nde şimdiden 22 imza topladıklarını belirtti.





Kürt partilerin oluşturduğu Kardeşlik Listesi, çoğunluğu sağlamak için kentteki Arap üyeleri ikna etmeye çalışıyor.





Kerkük’te Kürdistan bayrağının göndere çekilmesi Kardeşlik Listesi için önemli bir aşamaydı.





Kardeşlik Listesi, ikinci adım olarak kentin Kürdistan Bölgesi idaresine katılması için çalışmalara başladı.





İbrahim Halil, İl Meclisi’nde aldıkları kararı Kürdistan Bölgesi Yönetimi’ne sunacaklarını belirterek, şunları söyledi:





“Bu talep yasal ve meşru bir taleptir. Biz seçmenlerimize Kerkük’ün Kürdistan Bölgesi’ne bağlanacağı sözü verdik. Kürdistan Bölgesi Hükümeti de aynı amaçla bir proje hazırlamalı.”





Kürdistan Bölgesi Tartışmalı Bölgeler Sorumlusu Nasreddin Sindi ise “Üst düzey bir komisyon oluşturup bu talebimizi en yakın zamanda Kürdistan Bölgesi Yönetimi’ne ileteceğiz” dedi.





Aynı zamanda Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgırtu) Başkanlık üyesi olan Nasreddin Sindi, “Ne zamana kadar Bağdat’ı bekleyeceğiz? Bu konuda adım atmanın zamanı gelmişti” diye konuştu.





Rûdaw’ın edindiği bilgilere göre, Kerkük İl Meclisi’nin bayrak kararından sonra Erbil’in tavrına göre ikinci adımı attığı ifade ediyor.





Rudaw