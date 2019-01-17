Şato köyle ilgili yeni gelişme

Projenin sahibi Sarot Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Yerdelen, "İlgili İflas Müdürlüğünden projelerin inşaat maliyetlerinin tamamlanıp hak sahiplerine teslimi için talebimiz üzerine denetimli olarak şirket ticari faaliyetleri için icra iflas kanunları nezdinde izin verilmiş olup, şirketlerimiz denetimli olarak normal faaliyetlerine devam etmektedir. Bu süre zarfında ticari faaliyetler gereği satış ve inşaat çalışmaları eskiden olduğu gibi devam etmektedir" dedi.





Mudurnu ilçesinde 2011 yılında yapımına başlanan 732 villa, AVM, otel ve 2 kongre merkezinin yer aldığı proje kapsamında, şato tipindeki villalardan 350'si, inşaat çalışmaları devam ederken, Katar, Bahreyn, Kuveyt, Dubai ve Suudi Arabistan'daki müşterilere satıldı. Arap müşterilerin taksitleri zamanında ödememesi ve şirketin ekonomik planlamada yaşadığı sorunlar nedeniyle Burj Al Babas adlı projenin sahibi Sarot Termal Grup, geçen Haziran ayında konkordato için başvurdu. Mahkeme, şirkete 3 ay süre verdi. Sürenin dolmasıyla İstanbul 3'üncü Ticaret Mahkemesi, Eylül ayında Sarot Grup çatısı altındaki 3 şirket hakkında iflas kararı verdi. Şato tipi mimarisiyle tepkilere neden olan, ilçenin mimari ve tarihi dokusuna uymaması nedeniyle bölge sakinlerinin de tepki gösterdiği proje durmuş oldu.





'İSTİNAFTA BOZULACAĞINI ÖNGÖRÜYORUZ'





Tepkilerin odağındaki projeyi gerçekleştiren Sarot Grup'un Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Yerdelen, mahkemenin verdiği iflas kararıyla ilgili şunları söyledi:





"Burj Al Babas projelerimizin içinde yer aldığı firmamız için başta son günlerde artan inşaat maliyetleri, döviz hareketlerindeki dalgalanmalar olmak üzere şirket malvarlıklarını korumak ve hak sahiplerine taahhütlerin teslimi için İstanbul 3'üncü Asliye Ticaret Mahkemesi'ne vade planlaması ve borç ödeme yapılandırılması maksadı ile konkordato başvuru yapılmıştır. İstanbul 3'üncü Asliye Ticaret Mahkemesi başvurumuzu kabul etmiş ve 13 Haziran 2018 tarihinde 3 aylık, daha sonra da 2 aylık geçici konkordato ilan etmiştir. Bu süre zarfında mahkemeye sunulan konkordato projesinin ve şirket mali tablolarının denetimini yapmak üzere 3 kişilik hükümet komiseri görevlendirilmiştir. Hükümet komiserleri konkordato sürecinin başarıya ulaşmasının devamı ya da iptaline ilişkin raporu olumsuz bildirince ve bu olumsuz rapora ilişkin itirazlarımızı da mahkeme heyeti dikkate almadan, son duruşmada şirketlerin konkordato kesin süre isteminin iptaline ve şirket mal varlıklarını da korumaya yönelik iflasa hükmetmiştir. Hükümet komiserlerinin şirket merkezine bir kere gelmesi ve proje mahaline hiç gitmeyip inceleme yapmadan şirketin satışa konu villalarının satış gelir projeksiyonunu yapmadan, gayrimenkul değerlemesini yapmadan, şirket mali verilerinde KDV iadesi alacaklarını da rapora yazmadan olumsuz raporu beyan etmiştir. Yine nihai görüş raporunda şirketin borca batıklık durumun olmadığı ve mal varlıkların kat kat üstün olduğu raporda geçmektedir. Kararın istinaf sürecinde bozulacağını öngörüyoruz."



