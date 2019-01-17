Samanyolu Haber /Medya / 9 gün önce akredite edilen gazeteciye yabancılar dairesinde sınırdışı şoku /17 Ocak 2019 12:58

9 gün önce akredite edilen gazeteciye yabancılar dairesinde sınırdışı şoku

Hollanda'da yayımlanan ekonomi gazetesi Het Financieele Dagblad'ın (FD) Türkiye muhabiri Ans Boersma, 'güvenlik gerekçesiyle' sınır dışı edildi.

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Hollanda’da yayın yapan ekonomi gazetesi Het Financieele Dagblad’ın Türkiye muhabiri Ans Boersma, basın kartı verilmesinden dokuz gün sonra sınırdışı edildi.Türk hükümeti tarafından akredite edilen ve uzun zamandır İstanbul'da yaşayan Boersma, dün sabah oturma iznini uzatmak için gittiği yabancılar dairesinde gözaltına alındı.

Geceyi havaalanına yakın bir karakolda geçiren Hollandalı gazetecinin evine gitmesine ve eşyalarını almasına izin verilmediği belirtildi.

Gazeteci Boersma, bu sabah uçakla Hollanda'ya gönderildi.

Het Financieele Dagblad Genel Yayın Yönetmeni Jan Bonjer, sınır dışı edilme kararı karşısında derin bir şaşkınlık yaşadığını, karara karşı yasal mücadele vereceklerini söyledi.

Bonjer, Hollanda Televizyonu'na yaptığı açıklamada, "Türkiye'deki gazetecilerin işlerini rahatsız edilmeden yapamaması son derece üzücü" dedi.
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