Samanyolu Haber /Ekonomi / Aman seçimlere kadar fiyatlar yükselmesin: Domates de sıfır gümrükle ithal edilebilecek /17 Ocak 2019 12:04

Aman seçimlere kadar fiyatlar yükselmesin: Domates de sıfır gümrükle ithal edilebilecek

Cumhurbaşkanlığı kararıyla 31 Mayıs’a kadar sıfır gümrükle domates ithal edilebilecek. Buğday, pirinç, arpa ve mısırda da gümrük vergisiz ithalat süresi uzatıldı.

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Hükümet, yerel seçime kadar fiyatları düşürebilmek için tarım ürünleri ithalatına yeni ürünlerle hız verdi. Soğanın ardından bu listeye domates eklendi. Ayrıca 16 yılda 53.5 milyon ton buğday ithal eden ve 13.8 milyar dolar ödeyen Türkiye, sıfır gümrükle buğday ithalatına devam kararı aldı.

Cumhuriyet gazetesinin haberinde dün Resmi Gazete’det yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararlarına göre 31 Mayıs 2019’a kadar salçalık konserve edilmiş domates (hazır ambalajlı) sıfır gümrük vergisiyle ithal edilebilecek. Miktar en çok 25 bin ton olacak.

‘Yabancı çiftçiye fon’

Ayrıca 100 bin ton kuru baklagil, 1 milyon ton buğday, 700 bin ton arpa ve mısır ile 100 bin ton pirinç ithalatı için gümrük vergisi bir takvim yılı sıfırlandı ve ithalat yetkisi TMO’ya verildi. Buğday, arpa, pirinç ve mısır için benzer bir karar 14 Ağustos 2018’de de alınmıştı. CHP Milletvekili, Ziraat Yüksek Mühendisi Dr. İlhami Özcan Aygun, bu durumun Türk tarımının içine düştüğü içler acısı halin fotoğrafı olduğunu vurguladı. Aygun, iktidarın, tarımı desteleme politikalarında yaptığı hatalarla üretimi bitirdiğini, çiftçinin mazot, gübre fiyatlarındaki aşırı artışla giderlerini karşılayamaz hale geldiğini kaydetti. Aygun, “Türk çiftçisini desteklemeyenler, sıfır gümrükle adeta yabancı çiftçiyi fonluyor. Bu ithalat cari açığı da artıracak” dedi.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ise “Gümrük vergileri sıfıra çekilerek çiftçi, üretici korunamaz. Üretemeyen bir ülke maalesef başka ülkelerin ithal cenneti olur. Özellikle 2019 yazı çok kötü geçecek. Çünkü Türkiye buğday üretiminde açıklarla karşılaşacak. Taban gübre kullanılamadığı için verim ve kalite düşecek” ifadelerini kullandı.

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Özden Güngör de, yıllardır uygulanan politikaların çiftçiyi her geçen gün daha da yoksullaştırdığını, ülke ekonomisini de dış dayatmalarla açık verir hale getirdiğini söyledi. 16 yılda buğday ekim alanlarının yüzde 22.6 azaldığını da hatırlatan Güngör, şöyle devam etti: “Türkiye gıda maddeleri dış ticaretinde net ihracatçı, tarımsal hammadde dış ticaretinde ise net ithalatçı konumdadır.”
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