Sarı Yelekliler: Eylemcilerin sayısı yarıya düştü

Fransa'nın birçok kentinde vergi artışlarına ve pahalılaşan yaşam şartlarına karşı protestolar düzenleyen Sarı Yelekliler, bugün eylemlerin beşinci haftasında yine sokaklara çıktı.





Ancak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un geçtiğimiz hafta içinde sorumluluğunu kabul eden ve birtakım ekonomik öneriler getiren konuşmasının ardından eylemler önceki haftalara göre daha sönük geçti.





Fransa İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre 33 bin 500 kişi sokaklara çıktı, bu rakam geçen haftanın neredeyse yarısına işaret ediyor.





AFP'ye konuşan 49 yaşındaki işçi Francis Nicolas, "Bu biraz hayal kırıklığı yarattı. Daha fazla insan bekliyorduk ancak bu hareket bitmeyecek" dedi.





Geçtiğimiz Cumartesi günü Paris sokaklarında 10 bin eylemcinin olduğu tahmin ediliyordu, ancak bugün bu rakam 2 bin 200'e kadar düştü.



