Samanyolu Haber /Gündem / Sarı Yelekliler: Eylemcilerin sayısı yarıya düştü /16 Aralık 2018 00:37

Sarı Yelekliler: Eylemcilerin sayısı yarıya düştü

Bugün beşinci kez sokaklara inen sarı yeleklilerin sayısında ciddi oranda düşüş olduğu görüldü. Eylemciler, bunun sebebini hafta içi gerçekleşen Strazburg saldırısına bağlarken eylemlerin önümüzdeki Cumartesi günleri güçlenerek geri geleceğini düşünüyorlar.

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Fransa'nın birçok kentinde vergi artışlarına ve pahalılaşan yaşam şartlarına karşı protestolar düzenleyen Sarı Yelekliler, bugün eylemlerin beşinci haftasında yine sokaklara çıktı.

Ancak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un geçtiğimiz hafta içinde sorumluluğunu kabul eden ve birtakım ekonomik öneriler getiren konuşmasının ardından eylemler önceki haftalara göre daha sönük geçti.

Fransa İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre 33 bin 500 kişi sokaklara çıktı, bu rakam geçen haftanın neredeyse yarısına işaret ediyor.

AFP'ye konuşan 49 yaşındaki işçi Francis Nicolas, "Bu biraz hayal kırıklığı yarattı. Daha fazla insan bekliyorduk ancak bu hareket bitmeyecek" dedi.

Geçtiğimiz Cumartesi günü Paris sokaklarında 10 bin eylemcinin olduğu tahmin ediliyordu, ancak bugün bu rakam 2 bin 200'e kadar düştü.

Geçen hafta Paris'in ana mahkeme binasının önünde 7-10 bin sarı yelekli eylemci varken bugün bu rakam birkaç yüze kadar indi.

Paris sokaklarında eylemcilerin dört katı kadar polis vardı.

Bugün önceki Cumartesi günlerine oranla çok daha az miktarda göz yaşartıcı gaz kullanıldı.

Bu haftaya kadar Fransa halkının büyük çoğunluğu protestolara destek verirken hafta ortasında yapılan anketlere göre protestolara destek verenler halkın yüzde 50'sini oluşturuyor.

15 milyar euroluk bir program
Macron, Pazartesi günü yaptığı konuşmada "Sorumluluğumu kabul ediyorum, sözlerimle insanları kırdım" ifadesini kullanarak protestoların fitilini ateşleyen benzin zammının iptal edildiğini duyurdu.

Asgari ücretin 2019'da 100 euro artırılacağını söyleyen Macron, bu artışın devlet tarafından karşılanacağının altını çizdi.

Macron, fazla mesai ücretlerinin vergiden muaf tutulacağını ve özel sektörden, çalışanlara yıl sonu ikramiyesi verilmesini talep edeceklerini söyledi.

Macron, aynı zamanda 2 bin euronun altında kazanan emeklilerden yeni alınmaya başlanan sosyal güvenlik vergisinin iptal edildiğini duyurdu.

Ekonomistler Macron tarafından açıklanan bu programın 15 milyar euroya mal olacağını düşünüyor.

'Strasbourg saldırısı etkili oldu'
Kimi Sarı Yelekliler'e göre bugünkü eylemlere katılımın bu kadar düşük olmasının sebebi, Perşembe günü Strasbourg'da gerçekleşen saldırı.

Baş şüphelisi Cherif Chekkat'ın polis tarafından öldürüldüğü Noel pazarı saldırısında dört kişi hayatını kaybetmişti.

Reuters haber ajansına konuşan eylemci Loic Bollay, Strasbourg saldırısından beri ortamın daha sakin olduğunu ancak eylemlerin önümüzdeki Cumartesi günleri güçlenerek geri geleceğini düşünüyor.

Bugün eylemlere katılanlar ise amaçlarının artık daha çok direkt demokrasiye doğru kaydığını söylüyor.

AFP'ye konuşan 28 yaşındaki Sarı Yelekli Jeremy'ye göre vergi talepleri gerçekleşti, şimdi kurumların reform edilmesi için mücadele edilmeli.
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