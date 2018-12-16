Samanyolu Haber /Dünya / Almanya’da doğum belgesinde ‘Diğer’ seçeneği /16 Aralık 2018 00:33

Almanya’da doğum belgesinde ‘Diğer’ seçeneği

Almanya’da 2019’dan itibaren doğum belgesinde cinsiyet seçenekleri arasında ‘kadın’ ve ‘erkek’ haricinde ‘diğer’ seçeneği de olacak. Federal Meclis'te oylanarak kabul edilen düzenlemeye göre, hem kadın hem erkek cinsiyetine ait özellikleri taşıyan bebekler, doktor raporu sunulması durumunda ‘diğer’ opsiyonuyla, ikili cinsiyet sisteminin dışında nüfusa cinsiyetsiz olarak kaydettirilebilecek.

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Söz konusu seçeneğin yasal tanımlamasının ‘interseks’ olması da kararlaştırıldı. Almanya bu uygulamaya izin veren ilk Avrupa ülkesi olurken,Avustralya, Hindistan, Yeni Zelanda, Nepal ve ABD'de cinsel organları ya da kromozomları itibariyle cinsiyetsiz doğan çocuklar yıllardır ‘interseks’ olarak doğum belgesi alabiliyorlar. BM rakamlarına göre ne kadın, ne de erkek olarak doğmak dünyaya gelen bebeklerin yüzde 1,7'sinde görülen bir durum.

Almanya’da yılda yaklaşık bin 500 bebeğin kadın veya erkekten farklı olarak doğduğu belirtiliyor. Söz konusu durumda bulunan 160 bin kişinin ise yeni yasadan faydalanarak, nüfuslarında belirtilen cinsiyeti değiştirme hakkına sahip olmaları da yasal hale getirildi. Almanya Federal Mahkemesi, geçen yıl aldığı bir kararda yürürlükteki yasaların cinsiyetsiz bireyleri dışladığını saptayarak, "cinsel kimliğin korunmasının bir temel hak" olarak belirlemiş ve hükümeti en geç 2018’in sonunda kadar yeni bir düzenlemeye gitmeye zorlamıştı.

Federal Aile Bakanı Franziska Giffey Almanya'da bir sonraki adımın transseksüel bireylerin yasal hakları ile ilgili düzenlemeler olduğunu söyledi. ‘Transseksüel’ biyolojik olarak bir cinsiyetin özelliklerini taşıdıkları halde kendilerini diğer cinsiyete ait hisseden bireyleri tanımlamak için kullanılan bir kavram ve bu özelliği ile ‘interseksten’ ayrılıyor.
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