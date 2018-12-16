Samanyolu Haber /Gündem / Başakşehir'de kazanan yok /16 Aralık 2018 00:41

Başakşehir'de kazanan yok

Süper Lig'in 16. haftasında Başakşehir, sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Maç 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

SHABER3.COM



18. dakikada Medipol Başakşehir, mücadelede öne geçti. Hızlı gelişen ev sahibi ekip atağında topla buluşan İrfan Can Kahveci, ceza sahası yayı gerisinden şutunu attı. Serdar Aziz'e de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

22. dakikada İrfan Can Kahveci'nin pasıyla sağ kanatta topla buluşan Visca, meşin yuvarlağı yerden sert bir şekilde altıpasa gönderdi. Orta şut karışımı topu kaleci Muslera yatarak önledi.

24. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Onyekuru'nun şutunda top kaleci Mert Günok'tan döndü. Medipol Başakşehir savunması, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

28. dakikada Feghouli'nin sağdan ortasında Nidaye'nin arka direkte kafayla vurduğu top savunmadan sekti. Pozisyonu takip eden Ndiaye, kaleci Mert Günok'tan sıyrılmak sterken altıpas içinde yerde kaldı. Bunun üzerine hakem Ümit Öztürk penaltı kararı verdi. 30. dakikada penaltıyı kullanan Eren Derdiyok, topu kaleci Mert'in solundan ağlara gönderdi: 1-1

Mücadele başka gol olmadı ve maç 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Başakşehir'de kazanan yok Sonraki Haber >>

İngiltere'ye gönderilen Belge UYAP kaynaklı

İngiltere'ye gönderilen Belge UYAP kaynaklı

Sarı Yelekliler eylemi İngiltere'ye sıçradı!

Sarı Yelekliler eylemi İngiltere'ye sıçradı!

Almanya'da Cem Özdemir'in AFD'ye karşı yaptığı konuşma yılın konuşması seçildi

Almanya'da Cem Özdemir'in AFD'ye karşı yaptığı konuşma yılın konuşması seçildi

Ankara'daki tren kaza anı görüntüler ortaya çıktı

Ankara'daki tren kaza anı görüntüler ortaya çıktı

Soyguncular işi abarttılar

Soyguncular işi abarttılar

Rusya'da ileri teknoloji ürünü diye övülen robotun içinden insan çıktı

Rusya'da ileri teknoloji ürünü diye övülen robotun içinden insan çıktı

Allah, imhâl eder fakat ihmal etmez

Allah, imhâl eder fakat ihmal etmez

Jokeyini sırtından atan at, yarışı en önde bitirdi

Jokeyini sırtından atan at, yarışı en önde bitirdi

Anne ve bebeği son anda kurtuldu

Anne ve bebeği son anda kurtuldu

Portakal: Hakkımı arayacağım ama başım belaya girer mi, kaç kişi çıkar Allah aşkına?

Portakal: Hakkımı arayacağım ama başım belaya girer mi, kaç kişi çıkar Allah aşkına?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:10:07