Samanyolu Haber /Dünya / Sarhoş adam Rus tankıyla Polonya kasabasını bastı /21 Haziran 2019 00:02

Sarhoş adam Rus tankıyla Polonya kasabasını bastı

II. Dünya Savaşı’ndan kalma bir Sovyet tankıyla Polonya’daki bir kasabada tur atan adam tutuklandı.

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II. Dünya Savaşı’ndan kalma bir Sovyet tankıyla Polonya’daki bir kasabada tur atan adam tutuklandı.

40 tonluk aracı taşıyıcı bir kamyona yüklemekle sorumlu adam, işlem sırasında rampa kırılınca tankı Pajeczno sokaklarında sürmeye karar verdi.

Twoje Pajeczno gazetesinde yer alan habere göre, Polonya ordusuna ait T55 modeli tankın en az 60 yıllık olduğu belirtildi. Tankı sokakta gören kasaba sakinleri hemen polise haber verdi.

Yetkililer olay yerine geldiğinde tankı bir caddenin kenarına park etmiş halde buldu. Tankın yanı başında duran sürücününse sarhoş olduğu ortaya çıktı. Sürücünün tankı sürme izninin bulunmadığı belirtildi.

Görevlilerin tankı caddeden uzaklaştırmasının ardından sürücü gözaltına alındı.

Gazete, sarhoş otomobil kullanmanın cezasının 2 yıla kadar hapis olabileceğini, “bir felaket tehlikesini doğrudan karaya, suya ya da hava trafiğine getirmeninse” 8 yıla kadar cezalandırılabileceğini bildirdi.

Geçen yıl da Rusya’da sarhoş bir adam tank çalıp bir otomobili ezmişti. Olay, adamın tankı bir markete doğru sürüp moloz yığının üzerine tırmanarak bir şişe şarap çalmaya çalışırken yakalanmasıyla son bulmuştu. Olayda yaralanan olmazken, sarhoş sürücü tutuklanmıştı.

(Harry Cockburn- Çeviren: Sezin Bala / Independent Türkçe)

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