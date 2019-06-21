Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan'ın eski metin yazarı: Kampanya rakibe yarıyor /21 Haziran 2019 00:14

Erdoğan'ın eski metin yazarı: Kampanya rakibe yarıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski metin yazarı ve eski AKP Ankara Milletvekili Aydın Ünal, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski metin yazarı ve eski AKP Ankara Milletvekili Aydın Ünal, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Aydın Ünal, kişisel Twitter hesabından, AKP tarafından, CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu ve gazeteci İsmail Küçükkaya hakkında yaptığı kampanyayı eleştirdi.

Aydın Ünal, "'İmamoğlu yalan söylüyor, hakaret ediyor, Küçükkaya sahtekar' vs. ağırlıklı söylemiyle yapılan kampanya rakibe yarıyor. Küskünlerin, kırgınların gönlüne hitap edecek, mütevazı, samimi, duygusal, umut veren bir dile ihtiyaç var. Yani AK Parti’nin kendi doğal diline ihtiyacı var" diye belirtti.

Aydın Ünal'ın paylaşımı şu şekilde:

 

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