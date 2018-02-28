'Sarayın memuru Bahçeli'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Mahalli İdareler Başkanlığı tarafından hazırlanan 'Anlat hemşehrim dertleşelim' otobüsünü, genel merkez binası önünden yolcu etti. Akşener, ilk durağı Muğla Fethiye olan otobüsü, arkasından plastik maşrapa ile su dökerek uğurladı. Otobüste bulunan heyetin Türkiye'nin 29 iline giderek vatandaşların sorunlarını dinleyip, rapor hazırlayacağı öğrenildi.



Otobüsü uğurladıktan sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Akşener, "Şimdi deniliyor ki 'Bunlara her yol kapalı'. Biz de, 'Mademki yollar kapalıdır, yani iletişim mecraları kapalıdır, o zaman biz de milletimizin ayağına gideriz' dedik ve bir proje ortaya koydu arkadaşlarımız. Sayın Müsavat Dervişoğlu'nun başkanlığında 'Anlat hemşehrim dertleşelim' diye bir otobüs yaptırdı. Şimdi Fethiye'ye gidiyor arkadaşlarımız, ben de onları uğurlamaya geldim. Dinleyecekler, öğrenecekler ve ona yönelik olarak vatandaşlarımızın dertlerine çare olacak projeleri ortaya koyacağız" dedi.

‘HAYIR DEME İMKANIMIZ YOK’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘ilkeler ittifakına olumlu baktığını’ söylemesini değerlendiren Akşener, önerilenin partiler arası ittifak değil ‘demokrasinin tam ve kâbil uygulanabilmesi için gereken kurallar üzerinde uzlaşmak’ olduğunu belirterek, “Buna hayır deme imkanımız yok, tabii ki evet” dedi. Bunun ‘ittifak’ anlamına gelmeyeceğini belirten Akşener, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’yle ittifak yapmayı ise çok isteyeceğini söyledi.

'BAHÇELİ, SARAYIN MEMURU KONUMUNDA'

Akşener, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Devlet Bahçeli, muhalefeti ittifak ve koalisyon arasındaki farkı bilmemekle suçluyor, 'cümbüş' diye bir isim önerdi, neler söyleyeceksiniz?" sorusuna Akşener, şöyle yanıt verdi:

"Sayın Bahçeli'yi tabii siyasi olarak artık muhatap alamayız. Çünkü sarayın memuru konumunda, o bizlere vurmak için görevli. Böyle bir ittifak gerçekleşse, hepsi deve keser. Ben de arkadaşları masrafa sokmak istemiyorum. İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı arkadaşlarımız tarafından belirlenmiştir: adı Meral Akşener'dir."