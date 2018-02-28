Samanyolu Haber /Gündem / 'Sarayın memuru Bahçeli' /28 Şubat 2018 20:14

'Sarayın memuru Bahçeli'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'İlkeler ittifakı olabilir' şeklindeki açıklamasının hatırlatılması üzerine, "Buna elbette hayır deme imkânımız yok. Tabi ki evet. Ama bunun anlamı bir ittifak değil" dedi. Akşener, Bahçeli için de “Sarayın memuru” ifadesini kullandı.

SHABER3.COM

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Mahalli İdareler Başkanlığı tarafından hazırlanan 'Anlat hemşehrim dertleşelim' otobüsünü, genel merkez binası önünden yolcu etti. Akşener, ilk durağı Muğla Fethiye olan otobüsü, arkasından plastik maşrapa ile su dökerek uğurladı. Otobüste bulunan heyetin Türkiye'nin 29 iline giderek vatandaşların sorunlarını dinleyip, rapor hazırlayacağı öğrenildi.
 
Otobüsü uğurladıktan sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Akşener, "Şimdi deniliyor ki 'Bunlara her yol kapalı'. Biz de, 'Mademki yollar kapalıdır, yani iletişim mecraları kapalıdır, o zaman biz de milletimizin ayağına gideriz' dedik ve bir proje ortaya koydu arkadaşlarımız. Sayın Müsavat Dervişoğlu'nun başkanlığında 'Anlat hemşehrim dertleşelim' diye bir otobüs yaptırdı. Şimdi Fethiye'ye gidiyor arkadaşlarımız, ben de onları uğurlamaya geldim. Dinleyecekler, öğrenecekler ve ona yönelik olarak vatandaşlarımızın dertlerine çare olacak projeleri ortaya koyacağız" dedi.
 
‘HAYIR DEME İMKANIMIZ YOK’
 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘ilkeler ittifakına olumlu baktığını’ söylemesini değerlendiren Akşener, önerilenin partiler arası ittifak değil ‘demokrasinin tam ve kâbil uygulanabilmesi için gereken kurallar üzerinde uzlaşmak’ olduğunu belirterek, “Buna hayır deme imkanımız yok, tabii ki evet” dedi. Bunun ‘ittifak’ anlamına gelmeyeceğini belirten Akşener, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’yle ittifak yapmayı ise çok isteyeceğini söyledi.
 
'BAHÇELİ, SARAYIN MEMURU KONUMUNDA'
 
Akşener, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Devlet Bahçeli, muhalefeti ittifak ve koalisyon arasındaki farkı bilmemekle suçluyor, 'cümbüş' diye bir isim önerdi, neler söyleyeceksiniz?" sorusuna Akşener, şöyle yanıt verdi:
 
"Sayın Bahçeli'yi tabii siyasi olarak artık muhatap alamayız. Çünkü sarayın memuru konumunda, o bizlere vurmak için görevli. Böyle bir ittifak gerçekleşse, hepsi deve keser. Ben de arkadaşları masrafa sokmak istemiyorum. İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı arkadaşlarımız tarafından belirlenmiştir: adı Meral Akşener'dir."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Sarayın memuru Bahçeli' Sonraki Haber >>

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
02:24:43