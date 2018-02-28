Samanyolu Haber /Dünya / ABD'li general: Birkaç yıla uzaydan savaşabiliriz /28 Şubat 2018 19:52

ABD'li general: Birkaç yıla uzaydan savaşabiliriz

ABD'li General David Goldfein, ABD'nin 'uzay savaşlarında' üstünlüğü eline alması gerektiğini söyledi: "Birkaç sene içinde uzaydan savaşabiliriz"

SHABER3.COM

Space News adlı haber sitesinin aktardığına göre, Florida'nın Orlando kentindeki Hava Kuvvetleri Derneği'nin yıllık sempozyumunda konuşan General Goldfein, ülkesinin yakında uzaydan savaşma kapasitesine erişeceğini söyledi. Goldfein "Birkaç yıl içinde uzaydan savaşabileceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

'ULUSUMUZ BUNU İSTİYOR'

Goldfein sözlerini şöyle sürdürdü: "Ve biz (ABD Hava Kuvvetleri) bu çekişmeli alanda öncülük yapmalıyız. Ulusumuz bunu talep ediyor."

Goldfein ABD ordusunun askeri ateş gücünü güçlendirmesi için Hava Kuvvetleri'nin hava, kara, deniz, uzay ve siber alem dahil tüm alanlardan gelen savaş alanı istihbaratını kullanması gerektiğini söyledi.

General Goldfein ayrıca ABD Hava Kuvvetleri'nin yeni nesil liderlerinin eğitimine kaynak ayırması gerektiğini de vurguladı.

ABD HAVA KUVVETLERİ UZAY PROGRAMINA 7.75 MİLYAR DOLAR AYIRDI

Space News'un haberine göre ABD Hava Kuvvetleri 2018 yılında uzay programlarını geliştirmek amacıyla 7.75 milyar dolar fon ayırdı.

Bu rakamın geçen sene ayrılan paydan yüzde 20 oranında fazla olduğu belirtildi.

Bu ay Ulusal Uzay Konseyi'nin bir toplantısında konuşan Başkan Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster  'ABD'nin uzayda yaşanabilecek olası bir çatışmaya hazır olması gerektiğini' söylemişti.

Aynı toplantıda konuşan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de ABD'nin 'Dünya'da olduğu gibi uzayda da egemen güç olması gerektiğini' savunmuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD'li general: Birkaç yıla uzaydan savaşabiliriz Sonraki Haber >>

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
02:24:56