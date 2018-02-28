Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu'nun kızı evini Güneş Gazetesi'ne resmen sattı /28 Şubat 2018 22:14

Kılıçdaroğlu'nun kızı evini Güneş Gazetesi'ne resmen sattı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kızı Zeynep Kılıçdaroğlu'nun Ataköy Buz Rezidans’taki dairesinin 100 bin dolara satıldığı belirtiliyor.

SHABER3.COM

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kızı Zeynep Kılıçdaroğlu'na ait olan Ataşehir'deki daire, daha önce daireye talip olan Güneş gazetesinin sahiplerine satıldı.

Yandaş medya, söz konusu daire için Zeynep Kılıçdaroğlu'nun para ödemediğini ve değerinin düşük gösterildiğini iddia etmişti. Bunun üzerine Zeynep Kılıçdaroğlu yandaş medyaya seslenerek "100 bin dolara satarım" demişti. 

İşte bu daire ile ilgili bugün önemli bir gelişme yaşandı. Hürriyet'te yer alan habere göre, Zeynep Kılıçdaroğlu, söz konusu daireyi 100 bin dolar karşılığında Güneş gazetesinin sahiplerine sattı. Tapu devir işlemleri saat 16.00'da tamamlandı.

Zeynep Kılıçdaroğlu, yandaş Güneş gazetesine bir mektup yazmış ve söz konusu daireyi 100 bin dolara satmaya hazır olduğunu belirtmişti.

Kemal Kılıçdaroğlu da daire için “Ev benim üstüme olmadığı için kızımın evi. Gazeteye kızım doğrudan doğruya mektup gönderecek, ‘vekalet verdiğiniz avukatı bildirin, evi satmaya hazırız’ diye. Böylece '1 milyon dolarlık' evden kurtulmuş olacağız” demişti.

GÜNEŞ GAZETESİ ‘EVİ BİZE SATIN’ DEMİŞTİ

Hükümete yakın Güneş gazetesi Kılıçdaroğlu’nun sözlerini haberleştirerek “100 bin dolar hazır tut sözünü. Güneş olarak biz o eve talibiz” manşetini atmıştı. CHP lideri Zeynep Kılıçdaroğlu’nun, Güneş gazetesi sahibi Zeki Yeşildağ’a aynı gün mektup yazarak bu teklifi kabul ettiğini duyurduğu öğrenilmişti. Mektupta Zeynep Kılıçdaroğlu Güneş gazetesi yönetimine “100 bin ABD Doları karşılığı Türk Lirasına daireyi size satmaya hazır olduğumu bildiririm” demişti.
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