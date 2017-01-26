Sarayı panikleten anket





AKP ve Saray'a yakınlığıyla bilinen Abdulkadir Selvi, Meclis'te kabule edilerek referandum sürecine giren ve partili cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği teklifiyle ilgili olarak "Referanduma gidilirken evet cephesinin yüzde 46 seviyesinde olduğu tespiti yapılıyor. Kürt oylarını kazanmaya yönelik olarak ayrı bir strateji oluşturulması öneriliyor" iddiasını ileri sürdü.





Selvi, "Mevcut tablo masaya yatırılıyor. Öyle yüzde 60-70 oranları havada uçuşmuyor. Tam aksine gerçekçi tahliller yapılıyor. Hatta biraz endişeli ve kaygılı bir hava esiyor. “Referandum garanti değil. Çok iyi bir kampanya yürütmemiz lazım” deniliyor." dedi.





Selvi, darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hâl (OHAL) uygulamasıyla ilgili olarak da "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ülkenin karşı karşıya olduğu durumu dikkate alarak OHAL’in devamından yana olduğu söyleniyor" diye yazdı.