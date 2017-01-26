Erdoğan Trump yönetiminin Türkiye ile ilgili o açıklamasına ne diyecek?







ABD Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarını, “artan terör tehdidi nedeniyle” Türkiye’ye seyahat konusunda yeniden uyardı. Uyarıda, Türkiye’de “Amerikan karşıtı söylemin bireysel şiddet eylemlerime ilham olabileceği” ifade edilirken, OHAL koşullarına da yer ayrıldı.





Geçen cuma günü göreve başlayan Donald Trump yönetimi, Dışişleri Bakanlığı’nın Türkiye’ye dair seyahat uyarısını yeniledi. Dün gece yapılan açıklamada, ABD vatandaşları “terör tehditinin arttığı Türkiye’ye seyahatlerini gözden geçirmeleri” uyarısında bulunulurken, “ABD Dışişleri Bakanlığı’nın ABD hükümet personeli tarafından İstanbul’a ve güneydoğu bölgesine yapacağı resmi seyahatlere kısıtlama getirildiği” bilgisi de yer aldı.





“2016’da Türkiye’de çok sayıda saldırı yaşandığı, yüzlerce kişinin öldüğü” hatırlatılılan uyarıda, “Ek olarak Amerikan karşıtı söylemdeki artış, bağımsız faillere ABD vatandaşlarına yönelen şiddet eyleminde bulunma konusunda ilham olma potansiyeli taşıyor” denildi. Riskli alanlar arasında, “Büyük etkinlikler, turist bölgeleri, restoranlar, gece klüpleri, ticaret merkezleri, ibadet yerleri, havaalanları, metrolar, otobüsler, köprüler, otobüs terminalleri, deniz ulaşımı gibi ulaşım merkezleri” sayıldı.





OHAL’de internet ve medya kısıtlanıyor





Dışişleri Bakanlığı’nın seyahat uyarısında, Türkiye’deki OHAL koşullarına da yer ayrıldı. Hükümetin OHAL’i 18 Nisan’a kadar, 90 gün daha uzattığı belirtilirken, “bu koşular altında, güvenlik güçleri yetkilerini artırdığı ve hükümetin zaman zaman internet erişimi ve medya içeriğinin kısıtladığı” ifade edildi. “ABD vatandaşlarının sınır dışı edildiği ve/veya gözaltına alındığı, avukatlarına ya da ailelerine ulaşımları olmadan tutulduğu” ifade edilen uyarıda, “Güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan ya da tutuklanan ABD vatandaşlarının konsolosluğa erişiminin gecikmesi ya da bu talebin reddedilmesi, daha yaygın hale geldi” denildi.





Açıklamada, “(ABD) Dışişleri Bakanlığı Türkiye’deki ABD vatandaşlarının güvenliği ve iyiliğine potansiyel etkisi için güvenlik ortamını izlemeye devam ediyor” ifadeleri de kullanıldı.







