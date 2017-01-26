NATO kaynakları: Erdoğan darbeyi kendisi tezgahladı

Erdoğan kendisine darbe tezgahladı'





NATO’daki yaygın değerlendirme açık: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN kendisine karşı bir darbe tezgahladı.

Üst düzey NATO kaynakları, aldrimer.no sitesine Erdoğan’ın kendisine karşı bir darbe tezgahladığına inandıklarını söylediler. Bununla birlikte, çok hassas olması nedeniyle bu iddiaya yönelik yazılı herhangi bir NATO belgesi olmadığını vurguladılar. Çünkü, tüm üye devletler ittifak tarafından toplanan istihbarat bilgilerine erişme hakkına sahiptir.





1600 isim





Ama yaygın NATO değerlendirmesi oldukça açık. Bir NATO kaynağı alaysız bir imayla “3 ve 4 yıldızlı kıdemli subayların (Korgeneral/amiral ve Orgeneral/amiral), 30-40 senedir Türkiye ile çalışanların ve 4 veya 5 yıldır Türk Subaylarına koçluk yapanların bir darbe olduğuna inanmadıklarını söylüyor. Şayet Türk Silahlı Kuvvetleri bir darbe yapmak isteseydi, başarılı olurdu. Bu Türkiye’de bir gelenektir” dedi.

Aynı kaynak, “Ertesi gün gitmesini istediklerinden oluşan 1600 kişilik bir listeye sahiptiler” diye ilave etti.





Tanklar ve Savaş Uçakları





15 Temmuz 2016 Cuma günü, Türk tankları Ankara ve İstanbul’da sokağa çıktı. İstanbul Boğazı üzerindeki iki köprü kapatıldı. Savaş uçakları da Meclis ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın saldırıya uğradığı Ankara’dan kalktı.





Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin güneyindeki Marmaris’te tatildeydi. Ama, o gece özel bir jetle İstanbul’a gitti.

Ertesi gün, Türkiye’den gelen raporlar darbenin başarısız olduğunu yönündeydi. Askerlere, yargıçlara ve Türk Devleti’ndeki diğer güç sahiplerine karşı, hemen sistematik ve kapsamlı bir tasfiye başlatıldı.





Hazırlık Yılı





aldrimer.no internet sitesi güvenilir kaynaklardan, NATO’da görev yapan Türk subaylarının yüzde 80-90’ının görevlerinden alındığını öğrendi. NATO kaynaklarına göre; ülkesine dönenleri çoğu hapse atıldı ve önemli bir kısmı öldürüldü. NATO kaynağı “NATO ile hala irtibat halinde olan Türk Subaylarının ERDOĞAN’ın sözde darbe için bir yıldır plan yaptığını ve gitmesini istediği kişilerin bir listesine sahip olduğunu söylediğini” açıkladı. Aynı kaynak “Şimdiye kadar gerçek bir darbe girişimi olduğuna inanan birisine rastlamadım” dedi.





Narsist Olarak Tarif Edildi





NATO’nun düzenli olarak kullandığı bir düşünce kuruluşu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN’ın narsist olduğuna dair gizli bir değerlendirme yayınladı.

Mesleki istihbarat raporu, NATO İstihbarat Füzyonu Merkezi vasıtasıyla NATO subayları ve NATO üyesi devletlerin erişimine sunuldu.





Kırılma





ERDOĞAN’ın sözde darbenin ardından yaptığı ilk şeylerden birisi ordu ve jandarmayı ayırmaktı. Bu birimler, farklı amaçları olan farklı organizasyonlar olmasına rağmen aynı şemsiye altında organize edilmişlerdi ve aynı üniformayı giyiyorlardı.





Özellikle Jandarma EROĞAN’a sadıktı ve Türkiye’deki Temmuz ortasında yaşanan olaydan sonra yapılan tasfiyelere aktif olarak iştirak etti. Bununla birlikte, çok sayıda Türk Silahlı Kuvvetleri subayı da Cumhurbaşkanına sadakat gösterdikten sonra terfi ettirildi

NATO, Mons/Belçika’daki NATO’nun askeri karargahı SHAPE’te görevli bir Türk Subayı’nın aniden binbaşılıktan albaylığa terfi ettirildiğini not etti.





Yorum Yapmayı Reddetti





Genel Sekreter Jens STOLTENBERG aldrimer.no sitesine yorum yapmayı reddetti. NATO Basın Bürosu NATO yetkililerine atfedilen yazılı bir açıklama ile cevap verdi. Yazılı açıklamada, basın bürosu “NATO Genel Sekreteri’nin başarısız darbe ve sonrası hakkında açıkça yorum yaptığını ve bu konuları Türk siyasi liderleri ile tartıştığını” açıkladı ve şöyle devam etti “Genel sekreter başarısız darbe girişiminin sorumlularının adalet karşısına çıkartılmasını ve bunun hukuk kurallarına uygun olarak yapılmasının önemli olduğunu açıkladı.”

NATO Basın Bürosu, bununla birlikte, aldrimer.no sitesinin Temmuz 2016’daki darbe girişiminin arkasında gerçekte kimlerin olduğuna yönelik NATO’nun değerlendirmelerine ilişkin özel sorularına cevap vermedi.

Aldimer.no sitesi Türkiye Cumhurbaşkanlığı Ofisi ile irtibata geçti ve Cumhurbaşkanına yorum yapma şansı verdi ancak ofis soruları henüz yanıtlamadı.





Alim Kahraman/Washingtonhattı