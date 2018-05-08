Samanyolu Haber /Gündem / Sarayı bırakmıyor: Kazanırsa külliyeyi çocuklara verecekmiş, bu nasıl cüce politika? /08 Mayıs 2018 12:37

Sarayı bırakmıyor: Kazanırsa külliyeyi çocuklara verecekmiş, bu nasıl cüce politika?

Tayyip Erdoğan, 24 Haziran'daki seçimde CHP'li rakibi Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni üniversiteli gençlere açma vaadine tepki gösterdi ve "Bu nasıl cüce bir politika?" dedi.

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Partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan şöyle dedi:

Önümüzde yeni bir dönem var, başarı çıtamızı hizmet ve siyasi kriterleri yukarı çıkardık. Dikkat ederseniz bizi bu kriterleri yükseltmeye kimse zorlamadı, biz çıtayı yukarı çıkardık. Biz hep değişim ve gelişmeden yana olduk. İcraatleri bu doğrultu da yaptık. Muhalefete bakınca şöyle bir manzara ortaya çıkıyor, birisi milletin evini, birisi devletin uçaklarını, biri yönetim sistemini göze kestirmiş. Biri Çankaya'da yatacakmış, birisi külliyeyi gençlere verecekmiş. Bu nasıl cüce bir politika. Bunlar çok basit, popülist politikalar. Millet sizden neyi yıkacağınızın değil, neyi inşa edeceğinizi bekliyor. Bu zamana kadar dikili ağacınız yok, neyi dikeceksiniz onu söyleyin. Dertlere derman olacak, akılda kalacak bir projeniz var mı onu söyleyin. 16 yıldır iktidara gelmek için uğraşan muhalefetin daha büyük projelere ihtiyacı yok mu? Tek dertleri Erdoğan'ı yıkmak. Bizi başbakanlığa da, cumhurbaşkanlığına da milletimiz getirdi. Millet ne zaman tamam der ise, o zaman çekiliriz. 

YİNE TUVALET HESABI: 1 MİLYON LİRAYA GİDİLEN GÜNLERİ GERİ Mİ GETİRECEKSİNİZ?

AK Parti altı sıfır atarak parasını itibarlı hale getirdi. Siz yeniden bu tek haneli rakama altı sıfır ilave etmek suretiyle hani tuvalete 1 milyon liraya gidilebilen günleri geri mi getireceksiniz?

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