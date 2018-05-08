Samanyolu Haber /Ekonomi / Dolar tarihi zirveyi gördü! /08 Mayıs 2018 12:00

Dolar tarihi zirveyi gördü!

Artan ABD hazine tahvil getirileri ve güçlü ekonomik verilerin desteğiyle yaklaşık dört ayın zirvesine yükselen dolar 4.30 lira ile yeni tarihi rekorunu kırdı, euro da parite etkisiyle yükselerek 5.10 - 5.11 lira aralığına çıktı.

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Dolar geçen hafta 4,2901 ile tüm zamanların en yükseğini görmüştü.

Merkez Bankası'nın rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkan oranı üst sınırını düşürmesi ve 2.2 milyar dolarlık dövizin bankaların kullanımına geçecek olması ile dolar ilk etapta 4,25'in altına inse de yönünü yeniden yukarı çevirdi.

Cumhuriyet'in haberine göre, analistler, 2014'ten bu yana en yüksek seviyesine çıkan petrol fiyatları ve küresel piyasalarda artan dolar talebinin TL üzerinde baskıya neden olduğunu vurguladı. Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 4,24'ün destek, 4,29'un direnç konumuna geldiğini kaydetti.

DOLAR KÜRESEL PİYASALARDA 4 AYIN ZİRVESİNDE

Küresel piyasalarda dolar, artan ABD hazine tahvil getirileri ve güçlü ekonomik verilerin desteğiyle yaklaşık dört ayın zirvesinde seyrediyor. Dolar endeksi dün 92.974 ile 28 Aralık'tan bu yana en yüksek seviyesini gördükten sonra bugün 92.864 seviyesinde bulunuyor.

Piyasalarda gözler ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran nükleer anlaşmasının geleceğine ilişkin vereceği karara çevrildi. Trump, daha önce bu anlaşmadan çekilme tehdidinde bulunmuştu.
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