Samanyolu Haber /Dünya / Kıbrıs'ta üçlü doğalgaz zirvesi /08 Mayıs 2018 12:37

Kıbrıs'ta üçlü doğalgaz zirvesi

Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan ve İsrail, Akdeniz'de ortak doğalgaz hattı kurulması amacıyla bir araya geldi.

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Kıbrıs Rum Yönetimi'nin ev sahipliği yaptığı zirveye gelen İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ı Nikos Anastasiadis ve eşi Andri, Rum Başkanlık Sarayı'nda kapıda karşıladı. Zirvede, Afrodit olarak bilinen bölgedeki doğalgazın Avrupa'ya taşınması konusu ele alınıyor. Görüşmeler sonunda üçlü anlaşmalar ve karşılıklı anlayış memorandumları imzalanacak.

Sputnik'in haberine göre, Kıbrıslı lider Anastasiadis zirve öncesinde; İsrail Başbakanı Netanyahu ile de başbaşa bir görüşme yapmış ve İsrail'den Avrupa'ya daha geniş bir enerji bağlantısı oluşturulması ile ilgili konuşmuşlardı.
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