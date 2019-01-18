Saraydan sıfır gümrükle salça ithali izni verdi Karardan önce tonlarca salça gümrüğe geldi





15 Ocak’ta domates konservesi ithalatı için 25,000 ton sıfır gümrük vergili tarife kontenjanı tanınmıştı. Resmi Gazete’nin yayımlanan bazı ürünlerin ithalatında tarife kontenjanı uygulanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararına göre, tarife kontenjanı 31 Mayıs’a kadar geçerli olacak. Bu domatesi sadece salça yapmak için sanayiciler kullanabilecek.









Patronlar Dünyası’nın aktardığına göre, sektörden edinilen bilgiye göre, son dönemde fiyat tartışmalarıyla gündeme gelen salça da Uzak Doğu ülkelerinden ithal edilmeye başlandı. Çin’den aseptik salça ithalatı yapılıyor. Ancak bu ürünler yerli salça ile birleştirilip fiyat tutturularak dışarıya satılıyor.





Bazı üreticiler Türk salçasının tadını bozduğu için hibrit salçaya karşı çıkıyorlar. Son kararla birlikte artık yerli ve milli salçadan söz etmek zor olacak. Domates salçası ağustos ayında yüzde 95 zam oranıyla fiyatı en çok artan ürün olmuştu.