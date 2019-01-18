Ekonomik kriz süt üretimini de vurdu: Üretimde yüzde 9.9 düşüş









Geçen ay açıklanan tarım istatistikleri, Türkiye’de beslenecek nüfus yıllık yüzde 1.25 artarken sebze ve tahıl üretiminin ciddi oranda gerilediğini göstermişti. Temel gıdalardan süt üretiminde de benzer bir durum ortaya çıktı.











Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ‘Süt ve Süt Ürünleri Üretimi, Kasım 2018’ verilerini açıkladı. Sonuçlar şöyle:





-Kasımdada ticari süt işletmeleri tarafından içme sütü üretimi 131 bin 655 ton olarak gerçekleşti ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.9 düştü.





-İnek peyniri üretimi 54 bin 872 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.3 azaldı.







-Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri ise bin 451 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 97.2 arttı.





-Yoğurt üretimi 91 bin 755 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.5 azaldı. Ayran üretimi ise 57 bin 836 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.5 arttı





-Kasım ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3.4, protein oranı ise ortalama yüzde 3.1 oldu.





-Toplanan inek sütü miktarı Kasım ayında bir ekime göre de yüzde 1.1 azaldı.





-Toplanan inek sütü miktarı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.8 azaldı.





Yumurtada da düşüş

Öte yandan kasımda kesilen tavuk sayısı da ekime göre yüzde 0,2, 2017’ye göre de yüzde 1,5 azalarak 100 milyona düştü.





Yumurta üretimi de önceki aya göre yüzde 2,3 azalırken 2017’nin aynı ayına göre yüzde 0.1 arttı ve 1,7 milyara ulaştı.