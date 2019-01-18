Samanyolu Haber /Ekonomi / Ekonomik kriz süt üretimini de vurdu: Üretimde yüzde 9.9 düşüş /18 Ocak 2019 00:30

Ekonomik kriz süt üretimini de vurdu: Üretimde yüzde 9.9 düşüş

Ticari süt işletmelerinin içme sütü üretiminde bir yılda yüzde 9.9 düşüş yaşandı. Çiftçiden toplanan süt miktarı da yüzde 0.8 azaldı.

SHABER3.COM



Geçen ay açıklanan tarım istatistikleri, Türkiye’de beslenecek nüfus yıllık yüzde 1.25 artarken sebze ve tahıl üretiminin ciddi oranda gerilediğini göstermişti. Temel gıdalardan süt üretiminde de benzer bir durum ortaya çıktı.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ‘Süt ve Süt Ürünleri Üretimi, Kasım 2018’ verilerini açıkladı. Sonuçlar şöyle:

-Kasımdada ticari süt işletmeleri tarafından içme sütü üretimi 131 bin 655 ton olarak gerçekleşti ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.9 düştü.

-İnek peyniri üretimi 54 bin 872 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.3 azaldı.

-Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri ise bin 451 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 97.2 arttı.

-Yoğurt üretimi 91 bin 755 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.5 azaldı. Ayran üretimi ise 57 bin 836 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.5 arttı

-Kasım ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3.4, protein oranı ise ortalama yüzde 3.1 oldu.

-Toplanan inek sütü miktarı Kasım ayında bir ekime göre de yüzde 1.1 azaldı.

-Toplanan inek sütü miktarı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.8 azaldı.

Yumurtada da düşüş
Öte yandan kasımda kesilen tavuk sayısı da ekime göre yüzde 0,2, 2017’ye göre de yüzde 1,5 azalarak 100 milyona düştü.

Yumurta üretimi de önceki aya göre yüzde 2,3 azalırken 2017’nin aynı ayına göre yüzde 0.1 arttı ve 1,7 milyara ulaştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ekonomik kriz süt üretimini de vurdu: Üretimde yüzde... Sonraki Haber >>

Ah bunu bir bilselerdi!..

Ah bunu bir bilselerdi!..

Üniversitede patlama : 3 kişi yaralı

Üniversitede patlama : 3 kişi yaralı

Bahçeli'den prompter'a: Burasını yanlış koymuş, kaldırın bunları ya!

Bahçeli'den prompter'a: Burasını yanlış koymuş, kaldırın bunları ya!

Anne iki yaşındaki bebeğini araban düşürdü

Anne iki yaşındaki bebeğini araban düşürdü

Gördüğünüz şey uzaydan çekilmedi

Gördüğünüz şey uzaydan çekilmedi

Tren istasyonunda palalı adam paniği

Tren istasyonunda palalı adam paniği

Menbiç'te intihar saldırısı: İki ABD askeri ve 10 sivil öldü

Menbiç'te intihar saldırısı: İki ABD askeri ve 10 sivil öldü

Keşke anlayabilselerdi!

Keşke anlayabilselerdi!

Kamyonlar çarpıştı, bölgede yaşayanlar boşta kalan hayvanları kaçırdı

Kamyonlar çarpıştı, bölgede yaşayanlar boşta kalan hayvanları kaçırdı

A Haber sahte profesöre bağlanıp milleti trolledi

A Haber sahte profesöre bağlanıp milleti trolledi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:43:57