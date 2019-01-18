ABD'de Trump ile Meclis Başkanı arasında ipler gerildi









Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi hükümetin kapalı olması sebebiyle Trump’ın Birliğin Durumu konuşmasını yapacağı sırada İç Güvenlik Bakanlığı ve Gizli Servis tarafından alınması gereken olağanüstü güvenlik önlemlerinde aksama yaşanabileceğini ifade ederek yeni bir tarih belirleme çağrısında bulunmuştu.





Pelosi’nin çağrısının ardından hem İç Güvenlik Bakanlığı’ndan hem de Gizli Servis’ten birimlerin gereken önlemleri hükümet kapalı olmasına rağmen alabilecekleri mesajı verilmişti. Bir Beyaz Saray yetkilisi de konuşmanın planlandığı gibi 29 Ocak’ta yapılacağını söylemişti.





Trump: “Yurtdışı geziniz ertelendi”





ABD Başkanı Donald Trump Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’ye hitaben bir mektup kaleme aldı. Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders’ın Twitter’dan da paylaştığı mektupta Trump Pelosi’nin Brüksel, Afganistan ve Mısır ve ziyaretlerinin ertelendiğini, 7 günlük gezinin takviminin yeniden belirleneceğini yazdı.





“800 bin federal çalışanın maaşlarını alamadığını göz önünde bulundurarak, bu halka ilişkiler etkinliğinin ertelenmesinin tamamen uygun olduğu konusunda hemfikir olacağınızdan eminim” diye yazdı. Mektupta “Bu dönemde Washington’da olup benimle müzakere etmeniz ve hükümetin yeniden açılması için “Güçlü Sınır Güvenliği” hareketine katılmanızın daha iyi olduğunu düşünüyorum” ifadesini kullanan Trump, Pelosi’nin yine de kendi imkanlarıyla yurtdışı gezisini gerçekleştirebileceğini belirtti.





Başkan Trump mektubunu “Yakın zamanda size yeniden görmeyi umuyor, açık ve tehlikeli Güney Sınırımıza hak ettiği ilgi, ödenek ve güvenliğin verildiğini izlemeyi sabırsızlıkla bekliyorum” ifadesiyle sonlandırdı.





3 ülkeyi kapsayan yurtdışı ziyareti için Nancy Pelosi'nin bugün öğleden sonra yola çıkması bekleniyordu. Nancy Pelosi'nin ziyaretinin duraklarından biri savaş bölgesi (Afganistan) olduğu için güvenlik sebebiyle ziyaret basına duyurulmamıştı.





Nancy Pelosi'nin sözcüsünden Trump'ın mektubu sonrasında açıklama geldi. Sözcü Drew Hammill, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Pelosi'nin Afganistan'da Amerikan askerlerini ziyaret etmeyi ve bu kapsamda güvenlik ve istihbarat brifingi almayı planladığını söyledi.





ABD'de Temsilciler Meclisi Başkanı yurtdışı ziyaretlerinde askeri uçak kullanıyor. Başkan Trump'ın da başkomutan olarak Pelosi'ye 3 ülkeye yapacağı ziyaret için askeri uçak imkanı sağlamama yetkisi bulunuyor.