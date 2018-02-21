Hollanda Türkiye'den gelerek iltica edenlerin %73'üne oturum verdi

Hollanda'ya farklı sebep ve nedenlerden dolayı iltica başvurusunda bulunan Türkiye'den gelen kişilerin yüzde 73'ünün müracaatlarının kabul edildiği açıklandı.







Hollanda'daki sığınma başvurusunda bulunan Türkiye'den gelen kişilerin, büyük çoğunluğun oturum yanında ikamet iznine de sahip olduğu açıklandı.





TÜRKİYE'DEN GELEREK HOLLANDA'YA İLTİCA EDENLERİ YÜZDE 73'NÜN BAŞVURUSU KABUL EDİLDİ





Hollanda Devlet Televizyonu Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanlığı'ndan aldığı bilgilere dayanılarak verdiği bilgilere göre, 15 Temmuz 2016 darbe sonrası Hollanda'ya iltica başvurusunda bulunan, Türk kökenli sığınmacı başvurularının yüzde 73'ünün kabul edildiğini açıkladı. NOS'un haberine göre birinci sırada kabulleri bulunan, Türkiye kökenlilerin ardından, Hollanda'ya iltica eden Suriyelilerin yüzde 70'i ve Eritralıların yüzde 65'inin oturum aldıkları ifade edildi.





BAŞVURULARI REDDEDİLENLER AB ÜLKESİNDEN HOLLANDA'YA GELENLER





Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanlığı, başvuruları reddedilen Suriyeliler ve Eritrelilerin genellikle sığınma için başvurmaları gereken başka bir AB ülkesinden geldiğini belirterek bu taleplerinin geri çevrildiğini açıkladılar.





15 TEMMUZ BAŞARISIZ DARBE GİRİŞİMİ 509 İLTİCA BAŞVURUSU





Hollanda NOS Televizyonu haberinde Türk sığınmacıları arasında Hizmet Hareketi'ne mensup çok sayıda kişilerin olduğuna yer verildi. 15 Temmuz 2016 tarihindeki başarısız darbe girişiminden sonra AKP hükümeti tarafından Türkiye'de başlatılan cadı avı kapsamında artan baskılar ve tehditler nedeni ile bu yana Türkiye'den Hollanda'ya Hizmet Hareketi gönüllüleri tarafından yapılan iltica başvurusunda bulunan 509 Türk kökenli kişinin sığınma başvurusunda bulunduğunu açıkladı. Bu kişilerin çoğunluğunun aynı zamanda oturum kabulünün yanında ikamet onaylarının da kabul edildiği çok sayıda kişi ve ailenin farklı şehirlerde ev ortamlarına çıktıkları açıklandı.





BASRİ DOĞAN, AMSTERDAM

