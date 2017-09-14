Saraydan 4 yıl sonra 17-25 Aralık'la ilgili itiraf gibi açıklama

Kalın’ın konuşması şöyle:





ABD’DE ERDOĞAN’IN KORUMALARINA AÇILAN DAVA:





Davaya gelince siyasi olduğu çok açık. Washington’da yaşanan hadisede oradaydık. Yani bir konuk devlet başkanına göstericilerin 30-35 metre mesafede tutulması gerekirken 10 metre mesafeye kadar gelebilmesi, oradan bırakın slogan atmalarını, su şişelerini fırlatmaları kabul edilebilir bir şey değil. Bizim korumaların görevini yapmalarıyla ilgili dava açılması kabul edilebilir bir şey değil. Trump Türkiye’ye gelse böyle bir şeye müsaade eder miyiz? Oradaki güvenlik zaafı bu neticeyi doğurmuştur. Kendi kusurlarını örtbas etmeye çalışıyorlar. Orada bulunmayan arkadaşlarımız da bu davaya dahil edildi, akılalmaz bir şey. Bununla ilgili hukuki süreçleri en etkin şekilde kullanmaya devam edeceğiz.





ÇAĞLAYAN’A TUTUKLAMA KARARI:





Zafer Çağlayan’ın davaya dahil edilmesi de siyasidir. Bu iddianameye konu olan deliller ABD savcısının eline nasıl geçmiştir. Türkiye Ekonomi Bakanı hakkında böyle dava açılması bir hukuk skandalıdır. Bütün bunları Türkiye’ye cezalandırmak amacıyla hukuk davası konusu yapması olayın siyasi saiklerle yapıldığını gösteriyor.