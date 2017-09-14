Samanyolu Haber /Gündem / Saraydan 4 yıl sonra 17-25 Aralık'la ilgili itiraf gibi açıklama /14 Eylül 2017 22:36

Saraydan 4 yıl sonra 17-25 Aralık'la ilgili itiraf gibi açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, haftalık basın toplantısında, Zafer Çağlayan'ın ABD'de tutuklanması ile ilgili konuştu. Kalın 17-25 Aralık sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere AKP'lilerin 'darbe' ve 'montaj' dediği belgelerle ilgili 'Bu deliller savcının eline nasıl geçti' ifadesini kullandı.

Erdoğan Çağlayan'a tutuklama çıkınca fikrini değiştirdi!

Kalın’ın konuşması şöyle: 

ABD’DE ERDOĞAN’IN KORUMALARINA AÇILAN DAVA: 

Davaya gelince siyasi olduğu çok açık. Washington’da yaşanan hadisede oradaydık. Yani bir konuk devlet başkanına göstericilerin 30-35 metre mesafede tutulması gerekirken 10 metre mesafeye kadar gelebilmesi, oradan bırakın slogan atmalarını, su şişelerini fırlatmaları kabul edilebilir bir şey değil. Bizim korumaların görevini yapmalarıyla ilgili dava açılması kabul edilebilir bir şey değil. Trump Türkiye’ye gelse böyle bir şeye müsaade eder miyiz? Oradaki güvenlik zaafı bu neticeyi doğurmuştur. Kendi kusurlarını örtbas etmeye çalışıyorlar. Orada bulunmayan arkadaşlarımız da bu davaya dahil edildi, akılalmaz bir şey. Bununla ilgili hukuki süreçleri en etkin şekilde kullanmaya devam edeceğiz.

ÇAĞLAYAN’A TUTUKLAMA KARARI: 

Zafer Çağlayan’ın davaya dahil edilmesi de siyasidir. Bu iddianameye konu olan deliller ABD savcısının eline nasıl geçmiştir. Türkiye Ekonomi Bakanı hakkında böyle dava açılması bir hukuk skandalıdır. Bütün bunları Türkiye’ye cezalandırmak amacıyla hukuk davası konusu yapması olayın siyasi saiklerle yapıldığını gösteriyor.
<< Önceki Haber Saraydan 4 yıl sonra 17-25 Aralık'la ilgili itiraf gibi... Sonraki Haber >>

Sürgünde vefat eden Dikyurt: Abiler hizmetlerinden geri durmasınlar...

Sürgünde vefat eden Dikyurt: Abiler hizmetlerinden geri durmasınlar...

Erdoğan'ın danışmanlarının 'dolar' kavgası

Erdoğan'ın danışmanlarının 'dolar' kavgası

AKP'li başkandan fındık üreticisine: Kim öğretti oğlum sana bunu yapmanı

AKP'li başkandan fındık üreticisine: Kim öğretti oğlum sana bunu yapmanı

Dombra şarkısı eşliğinde kavga

Dombra şarkısı eşliğinde kavga

Türkiye AB'den nasıl uzaklaştı...

Türkiye AB'den nasıl uzaklaştı...

Haftanın Bamteli: Baharın Vakti ve sabr-ı cemil

Haftanın Bamteli: Baharın Vakti ve sabr-ı cemil

Perinçekçi şarlatandan diri diri yakma teklifi

Perinçekçi şarlatandan diri diri yakma teklifi

AKP Muğla İl Kongresi'nde gerginlik

AKP Muğla İl Kongresi'nde gerginlik

İlahiyatçı Arvas: Küfrün takiyyesi irtica kelimesiydi, nifakın ki FETÖ'dür

İlahiyatçı Arvas: Küfrün takiyyesi irtica kelimesiydi, nifakın ki FETÖ'dür

Erdoğan Çağlayan'a tutuklama çıkınca fikrini değiştirdi!

Erdoğan Çağlayan'a tutuklama çıkınca fikrini değiştirdi!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:50:11