Samanyolu Haber /Gündem / AB vatandaşlarına ücretsiz internet /14 Eylül 2017 23:26

AB vatandaşlarına ücretsiz internet

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri vatandaşları halka açık alanlarda ücretsiz kablosuz internet erişimi sağlayabilecek.

AB vatandaşlarına ücretsiz internet

2017-2019 yılları için 120 milyon euro bütçe ayrılan WiFi4EU projesi Avrupa Parlamentosu'ndan vize aldı. Projenin ilk etapta hastane, kütüphane, resmi kurumlar ve alışveriş merkezlerinde hayata geçirilmesi bekleniyor.

Ücretsiz internet bağlantısında reklam içermeyecek ve güvenli ağ sağlanacak.

Pilot şehirlerin projeyi AB'den mali destek almaksızın en az 3 sürdürmeyi taahhüt etmeleri gerekiyor. AB yapılan masrafları bütçe dahilinde daha sonra karşılayacak.

Ücretsiz kablosuz internet erişimi projesinde AB'nin resmi dilinde ya da yerel dilde hizmet verecek olan üyelere öncelik verilecek.

2020'ye kadar AB'de tüm kent ve köy merkezlerinde ücretsiz internet erişimi sağlanması Birlik hedefleri arasında yer alıyor
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