Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! Akşener'in yeni partiyi anlatacağı tarih açıklandı /14 Eylül 2017 22:02

Flaş! Akşener'in yeni partiyi anlatacağı tarih açıklandı

MHP'den ihraç edilen Meral Akşener, 27 Eylül Çarşamba günü İstanbul Avcılar'da bir otelde düzenleyeceği basın toplantısıyla tüzük çalışmaları tamamlanan yeni parti ve gündemle ilgili açıklamalarda bulunacak.

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Akşener, 27 Eylül’de yeni partiyi anlatacak!

Basın toplantısı için Meral Akşener Medya İletişim biriminden basın merkezlerine davet gönderildi. Basın davetinde, “İçişleri eski bakanı ve TBMM eski başkanvekili sayın Meral Akşener, siyasi parti çalışmalarıyla ilgili bilgi vermek için basın mensuplarıyla bir araya gelecektir. Sayın Akşener, tüzük çalışmaları tamamlanan yeni parti ve gündemle ilgili çok önemli açıklamalar yapacağı sohbet toplantısına, medyamızı temsilen sizleri de davet etmektedir. Sohbetin ardından sayın Meral Akşener bilim, sanat, siyaset, iş ve spor dünyasından seçkin konukların da yer alacağı akşam yemeğinde, medya mensuplarıyla birlikteliğini sürdürecektir” denildi.
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