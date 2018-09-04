Samanyolu Haber /Gündem / Saraya anket şoku ! Erdoğan'a 'görev onayı'nda sert düşüş /04 Eylül 2018 17:33

Saraya anket şoku ! Erdoğan'a 'görev onayı'nda sert düşüş

Metropoll araştırma şirketinin 'Türkiye'nin Nabzı Ağustos 2018' anketine göre, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görev onayı yüzde 44.5'e düştü.

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Erdoğan'a görev onayı 24 Haziran seçimleri sonrasında yüzde 53,1’e kadar çıkmış durumdaydı. Ankete göre, Erdoğan’ın görevini onaylamayanların oranı ise yüzde 38,2’den yüzde 46,7’ye yükseldi.

Ankette Erdoğan'nın MHP seçmeninin yüzde 68,6’sının Erdoğan’a verdiği destek dikkat çekiyor. Mayıs ayı anketinde ise bu oran yüzde 30 civarındaydı.

Metropoll’ün paylaştığı grafiğe göre kriz dönemlerinde Erdoğan’a verilen görev onayında hep bir yükselme gözlemleniyor.

24 Haziran seçimlerinden sonra ciddi düşüş 

15 Temmuz darbe girişiminin ardından yüzde 67,6’larda olan Erdoğan’a desteğin 24 Haziran seçiminden yaklaşık üç ay sonra ciddi oranda düşüş göstermesi ise bir diğer dikkat çeken unsurlardan.



Ankete göre Erdoğan’a görev onayında en düşük destek HDP ve CHP seçmeninden geliyor.

HDP seçmeni görev onayı vermiyor 

HDP seçmeni, yüzde 94,1’i Erdoğan’a görev onayı vermezken CHP seçmeninin yüzde 92,4’ü destek çıkmıyor. Araştırmaya göre Erdoğan, diğer partilere oy veren seçmenden de desteğini ciddi oranda kaybetmiş gözüküyor. Bu seçmen kitlesinin de yüzde 65,5'i Erdoğan'ı onaylamıyor.

İYİ Parti de ise Cumhurbaşkanı’na destek, sadece yüzde 4,6 olarak anket sonuçlarına yansıyor.
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