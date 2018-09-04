Saraya anket şoku ! Erdoğan'a 'görev onayı'nda sert düşüş

Erdoğan'a görev onayı 24 Haziran seçimleri sonrasında yüzde 53,1’e kadar çıkmış durumdaydı. Ankete göre, Erdoğan’ın görevini onaylamayanların oranı ise yüzde 38,2’den yüzde 46,7’ye yükseldi.





Ankette Erdoğan'nın MHP seçmeninin yüzde 68,6’sının Erdoğan’a verdiği destek dikkat çekiyor. Mayıs ayı anketinde ise bu oran yüzde 30 civarındaydı.





Metropoll’ün paylaştığı grafiğe göre kriz dönemlerinde Erdoğan’a verilen görev onayında hep bir yükselme gözlemleniyor.





24 Haziran seçimlerinden sonra ciddi düşüş





15 Temmuz darbe girişiminin ardından yüzde 67,6’larda olan Erdoğan’a desteğin 24 Haziran seçiminden yaklaşık üç ay sonra ciddi oranda düşüş göstermesi ise bir diğer dikkat çeken unsurlardan.













Ankete göre Erdoğan’a görev onayında en düşük destek HDP ve CHP seçmeninden geliyor.





HDP seçmeni görev onayı vermiyor





HDP seçmeni, yüzde 94,1’i Erdoğan’a görev onayı vermezken CHP seçmeninin yüzde 92,4’ü destek çıkmıyor. Araştırmaya göre Erdoğan, diğer partilere oy veren seçmenden de desteğini ciddi oranda kaybetmiş gözüküyor. Bu seçmen kitlesinin de yüzde 65,5'i Erdoğan'ı onaylamıyor.





İYİ Parti de ise Cumhurbaşkanı’na destek, sadece yüzde 4,6 olarak anket sonuçlarına yansıyor.