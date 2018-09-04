Samanyolu Haber /Ekonomi / ING Group'a 775 milyon euro 'kara para aklama' cezası /04 Eylül 2018 17:24

ING Group'a 775 milyon euro 'kara para aklama' cezası

Hollanda merkezli bankacılık finans kuruluşu ING Group, 2010 - 2016 yılları arasında kara para aklama konusunda ihmalkar davrandığı gerekçesiyle cezaya çarptırıldı. ING, 775 milyon euro ceza ödemesi konusunda savcılıkla uzlaşmaya gitti.

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ING'ye yönelik suçlamalar arasında, eski Özbekistan Devlet Başkanı İslam Kerimov'un kızı Gülnara Kerimova'ya ödenen milyonlarca dolarlık rüşvete aracılık etmek de bulunuyor.

Hollanda Mali İstihbarat ve Soruşturma Servisi'nin (FIOD), ING Group hesapları üzerindeki bazı şüpheli haraketler konusunda 2016 yılında başlattığı inceleme sonucu, konu yargıya intikal etti.

Savcılık, 2010 - 2016 yılları arasında bazı müşterilerinin kara para aklama konusunda ING hesaplarını kötüye kullandığını saptadı.

Gülnara Kerimova'ya rüşvet ödemesi ING üzerinden gitti'
Hollanda yasalarına göre bankaların ve finans kuruluşlarının, müşterilerine ait şüpheli işlemleri takip etmesi ve bunları yetkili mercilere bildirmesi gerekiyor.

Savcılık buna örnek olarak, eski Özbekistan lideri Kerimov'un kızı Gülnara Kerimova'ya ödenen milyonlarca dolarlık rüşveti gösterdi.

Norveç merkezli telekom şirketi VimpelCom'un, Gülnara Kerimova'ya yüklü miktarda rüşveti ING Group hesapları üzerinden aktardığı vurgulandı.

Hollanda Merkez Bankası'nın defalarca uyarmasına rağmen ING, sistemini düzeltmek için gerekli önlemleri almadı.

Bu nedenle ING Group'un 675 milyon euroluk para cezası ve 100 milyon euro geri ödemesine karar verildi.

Ödeme ve ceza konusunda savcılık ve ING Group anlaştı. ING, bazı hesap haraketlerinde hata yapıldığını kabul ederek, sorumlu çalışanlara karşı gerekli önlemlerin alındığını açıkladı.

ING Group, ilk kez 2016 yılı faaliyet raporunda bir ceza soruşturması yapıldığını belirtmişti.
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