ING Group'a 775 milyon euro 'kara para aklama' cezası

ING'ye yönelik suçlamalar arasında, eski Özbekistan Devlet Başkanı İslam Kerimov'un kızı Gülnara Kerimova'ya ödenen milyonlarca dolarlık rüşvete aracılık etmek de bulunuyor.

Hollanda Mali İstihbarat ve Soruşturma Servisi'nin (FIOD), ING Group hesapları üzerindeki bazı şüpheli haraketler konusunda 2016 yılında başlattığı inceleme sonucu, konu yargıya intikal etti.

Savcılık, 2010 - 2016 yılları arasında bazı müşterilerinin kara para aklama konusunda ING hesaplarını kötüye kullandığını saptadı.

Gülnara Kerimova'ya rüşvet ödemesi ING üzerinden gitti'

Hollanda yasalarına göre bankaların ve finans kuruluşlarının, müşterilerine ait şüpheli işlemleri takip etmesi ve bunları yetkili mercilere bildirmesi gerekiyor.



