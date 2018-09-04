Samanyolu Haber /Gündem / Japonya'yı Jebi Tayfunu, ABD'yi Gordon Kasırgası vuruyor /04 Eylül 2018 17:46

Japonya'yı Jebi Tayfunu, ABD'yi Gordon Kasırgası vuruyor

Tayfunlar ve kasırgalar Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya'yı etkisi altına aldı.

Japonya'yı Jebi Tayfunu, ABD'yi Gordon Kasırgası vuruyor



Son 25 yılda Japonya'yı vuran en şiddetli tayfun olarak kabul edilen 'Jebi' ülkenin batısında etkili olmaya başladı. Şiddetli rüzgar ve sağanak yağmur nedeniyle yaklaşık 300 bin kişi bölgeden tahliye edilmeye başlandı. Birçok tren seferi askıya alınırken yaklaşık 650 uçuş da iptal edildi.

Shikoku adasına ulaşan tayfunun ülkenin en büyük adası konumunda bulunan Honshu’da oldukça etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji uzmanları Shikoku’nun bir bölümünde 160 km hızla esen rüzgarların gün boyunca 216 km hıza ulaşabileceğini belirtiyor.

Jebi Tayfunu'nun etkili olduğu Japonya'nın batısı geçtiğimiz Temmuz'da da sel baskınlarına toprak kaymalarına sahne olmuştu. Yaşanan felakette 220 kişi hayatını kaybetmişti.

Jebi Tayfunu Asya kıtasını bu sene vuran 21. doğa felaketi olma özelliğine sahip.

ABD'nin güneydoğusu Gordon fırtınası etkisi altında
Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri de Gordon fırtınasıyla mücadele ediyor.

Ulusal Kasırga Merkezi, ülkenin güneydoğusunda yer alan Florida eyaletinde şiddetli rüzgar ve yağmurla etkili olan Gordon’un, eyaletin batı kıyı şeridine salı akşamı ulaştığında etkisini artıracağı uyarısında bulundu.

Saatte 80 km hızla esen fırtına nedeniyle Miami bölgesinde birçok plaj kapatıldı.

Fırtınanın New Orlans, Luisiana ve Mississippi eyaletlerinde etkili olması bekleniyor.
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Japonya'yı Jebi Tayfunu, ABD'yi Gordon Kasırgası vuruyor

Japonya'yı Jebi Tayfunu, ABD'yi Gordon Kasırgası vuruyor

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