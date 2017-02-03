Samanyolu Haber /Gündem / Saray sıfırladı... İlk referandum rüşveti... /03 Şubat 2017 11:02

Saray sıfırladı... İlk referandum rüşveti...

Damga vergisi, KDV, ÖTV oran ve düzenlemelerine ilişkin değişikler Resmi Gazete'de yayımlandı. Elektrikli ev aletlerinin ÖTV'si 30 Nisan'a kadar sıfırlandı. Bazı mobilyalarda ÖTV oranı 30 Nisan'a kadar yüzde 8 olacak.

SHABER3.COM

İlk referandum rüşveti... 

Bakanlar Kurulu'nun Özel Tüketim Vergisi, (ÖTV) Katma Değer Vergisi, (KDV) ve Damga verigisi düzenlemeleriyle ilgili değişiklik kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararına göre, ÖTV kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan ve klima, buzdolapları, derin dondurucular, gazla çalışan su ısıtıcıları, termosifonlar, çamaşır ve çamaşır kurutma makineleri, bulaşık makineleri, elektrik süpürgesi, gıda ve meyve presleri ile elektrikli küçük ev aletlerine uygulanan ÖTV’yi 30 Nisan’a kadar sıfırladı.

Bakanlar Kurulu kararıyla ayrıca, ahşap ve plastik mobilyalar, koltuklar ve büro mobilyalarına uygulanan ÖTV oranı da 30 Nisan’a kadar yüzde 8 olarak tespit edildi.

KONUTTA KDV DÜZENLEMESİ

Aynı Bakanlar Kurulu kararıyla, yapı ruhsatı 1 Ocak 2013 ile 31 Aralık 2016 arasında alınmış konut inşaat projeleri ile kamu tarafından ihalesi 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yapılan konut inşaatı projelerinde; metrekare vergi değeri 500 TL – 1,000 TL arasında olan konutların tesliminde yüzde 8 KDV uygulanması hüküm altına alındı.

Bu kapsamda, metrekare vergi değeri 1,000 TL ve üzeri konutların tesliminde uygulanacak KDV oranı da yüzde 18 olacak.

Yapı ruhsatı 1 Ocak’tan sonra alınan konut inşaatı projeleri ile kamu tarafından ihalesi 1 Ocak’tan itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde ise metrekare vergi değeri 1,000 TL ile 2,000 TL arasında olan konutların tesliminde yüzde 8, 2,000 TL üzerinde olan konutların tesliminde de yüzde 18 KDV uygulanacak.
<< Önceki Haber Saray sıfırladı... İlk referandum rüşveti... Sonraki Haber >>

Paris'te bıçaklı saldırgan vuruldu

Paris'te bıçaklı saldırgan vuruldu

İşte Fethullah Gülen Hocaefendi'nin duası

İşte Fethullah Gülen Hocaefendi'nin duası

Çin'de bir hayvanat bahçesinde Zebra dehşeti yaşandı

Çin'de bir hayvanat bahçesinde Zebra dehşeti yaşandı

Kilauea Volkanı'nın lavları okyanusa aktı

Kilauea Volkanı'nın lavları okyanusa aktı

Meşhur Kaymakam hakkında karar çıktı

Meşhur Kaymakam hakkında karar çıktı

Kara Sevda dizisinde referanduma öyle bir gönderme yapıldı ki...

Kara Sevda dizisinde referanduma öyle bir gönderme yapıldı ki...

Hizmet'in doğru yolda yürüdüğünü daha iyi anladık

Hizmet'in doğru yolda yürüdüğünü daha iyi anladık

Boston Kilisesi'nde Ezan!

Boston Kilisesi'nde Ezan!

TRT 'Neden evet' sorusuna cevap bulamadı

TRT 'Neden evet' sorusuna cevap bulamadı

Cezaevi aracı devrildi, tutuklular çıkarılmadı

Cezaevi aracı devrildi, tutuklular çıkarılmadı
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:31:46