Samanyolu Haber /Gündem / 15 yıl önceki zulmün bin beterini yapıyorsun (video) /03 Şubat 2017 11:18

15 yıl önceki zulmün bin beterini yapıyorsun (video)

Üç küçük çocuğa, 86 yaşında yatalak felçli, ağır kalp hastası annesine, kalp hastalığıyla boğuşan 83 yaşındaki babasına tek başına bakan bir anneyi tutukladılar.

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Yatalak anne ve üç çocuk ortada kaldı

Milli Eğitim’de öğretmen olan Nejla Akdağ ve kocası görevlerinden ihraç edilenler arasında. Nejla Akdağ, ağır ekonomik problemlerle boğuşurken, bir taraftan da üç çocuklarına ve bakıma muhtaç anne babasına destek oluyordu.

86 yaşındaki annesi Fahriye Asrak felç nedeniyle yatalak ve ağır kalp hastası. 83 yaşındaki baba Talat Asrak ise ağır tansiyon ve kalp hastası. Yatalak anneye, zor yürüyen babaya ve üç çocuğa bakan Nejla Akdağ, açığa alındıktan sonra 30 Ağustos 2015’te evi basılmış ve gözaltına alınmıştı. Kamudan ihraç edilmesinin ardından serbest bırakıldı.



KELEPÇELEYİP GÖTÜRDÜLER

Aradan 5 ay geçtikten sonra 27 Ocak cuma akşam saat 17.00’de polisler tekrar eve geldiler. Arama ve gözaltı kararı olduğunu söyleyerek, daha önce aranmış evi baştan sona tekrar aradılar.

Ardından, 90’a merdiven dayamış yaşlı yatalak  annesi babası ve 3 çocuğunun gözü önünde kelepçeleyip götürdüler.



Yemek ocakta kaldı, yaşlı hasta anne baba ve çocuklar gözyaşlarına boğuldular...
3 gün nezarethanede kaldıktan sonra Sulh Ceza Hakimi, doktorların verdiği “yatalak felçli evde bakım yapılan hastaya bakıyor raporuna” rağmen 3 çocuklu Nejla Akdağ’ı tutuklayıp cezaevine gönderdi...

DEVLET VATANDAŞINI REHİN ALDIĞINI İTİRAF ETTİ

Nejla Akdağ, kocasıyla birlikte kamudan ihraç edildiklerini, kocasının iş bulabilmek için başka şehre gittiğini anlatsa da polis, aslında Nejla Akdağ’ın rehin alındığını itiraf eden o cümleyi kurdu:

“Kocan gelirse seni bırakırız”


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