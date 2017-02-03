Erdoğan'ın 'itirafçı' paniği







20 Temmuz 2016’da Cemaat'e yönelik cadı avı kapsamında tutuklanan İbrahim Okur, bu süreçte üç eski HSYK üyesinin “itirafçı” olmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe vererek, ifade vereceğini söyledi.





Bu kapsamda Ankara Adliyesi’ne getirilen Okur, 14 Aralık 2016 tarihinden itibaren 8 gün boyunca ifade verdi. Aralıklarla süren ifade işlemi 26 Aralık’ta son buldu. İbrahim Okur ve avukatı Çağrı Çetin, ifadenin son gününde savcılığa sözlü olarak tahliye talebinde bulundu.







YARGI VE SARAY ARASINDA KRİZ







Ancak İbrahim Okur’un ifadelerinin, yargı ile Saray arasında krize neden olduğu öğrenildi. İddiaya göre Okur’un tahliye edilmesine yönelik adımlar “yukarıdan” devreye girilmesi sonucu durdu. Bu sürecin sonunda konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Okur’u anlattıklarını kast ederek “doğruyu söylemiyor” diyerek çıkıştı.





Dosya apar topar İstanbul’a





Bu arada ilginç bir gelişme yaşandı. Ankara Başsavcılığı, sürpriz bir kararla Okur’un dosyasını yetkisizlik kararı ile İstanbul Başsavcılığı’na gönderdi. Kararın gerekçesinde son çıkan KHK’de hâkim ve savcıların işlediği suçlarda soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisinin, ilgilinin görev yaptığı yerin bağlı olduğu bölge adliye mahkemesinin bulunduğu yerdeki il cumhuriyet başsavcılığı ve aynı yer ağır ceza mahkemesine verilmesi gösterildi. Okur’un son görev yeri İstanbul’du. Ancak Okur’a yönelik suçlamaların neredeyse tamamı HSYK üyeliği dönemine ilişkin oldu. Bu da Okur’un Yargıtay’da yargılanması gerektiriyordu. Bu karşılık Ankara Başsavcılığı’nın topu İstanbul’a atmasında, Erdoğan’ın son çıkışının etkili olduğu dile getirildi.





Öte yandan Okur’un avukatı Çağrı Çetin, bu işlemden önce Ankara Başsavcılığı’na yazılı dilekçe vererek, müvekkilinin tahliyesini istedi. Dilekçede, Okur’u Cemaat yapılanmasıyla herhangi bir ilgisi olmadığı gibi, bu ve benzeri oluşumlarla mücadele ettiğinin somut bilgi ve belgeleriyle ortada olduğu savunuldu.





Cumhuriyet