Saray Rektörlükte 3 yıl profesörlük şartını da kaldırdı

Öğretim elemanı kadrolarına atamalarınsa YÖK tarafından çıkarılacak norm kadro yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre üniversitelerce yapılmasına karar verildi. Ayrıca kadro, pozisyon ve görevlerin boşalması halinde YÖK Başkanı tarafından rektör görevlendirmesi de yapılabilecek. Bu görevlendirmeler, aynı gün Cumhurbaşkanlığına bildirilecek.

‘Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ Resmi Gazete’nin 13 Eylül 2018 tarihli sayısında yayımlandı. Buna göre, öğretim elemanı kadrolarına atamalar, Yükseköğretim Kurulu tarafından (YÖK) çıkarılacak norm kadro yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre üniversiteler tarafından yapılacak.





Düzenlemeyle 10 Temmuz 2018’de Resmi Gazete’de yayımlanan 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin ‘açıktan ve nakil suretiyle atama sayıları’ başlıklı 11’inci maddesine yeni fıkra eklendi. Buna göre, öğretim elemanı kadrolarına, devlet yükseköğretim kurumları bünyesindeki birimler, ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarının sayısı, niteliği ve öğrenci sayılarıyla yükseköğretim kurumunun eğitim-öğretim dışında yürüttüğü hizmetler dikkate alınarak YÖK tarafından çıkarılan norm kadro yönetmeliğine göre ilgili devlet yükseköğretim kurumunca atama yapılacak.





60 GÜN İÇİNDE YÜRÜRLÜLÜK KAZANACAK

Geçici madde gereğince de norm kadro yönetmeliği 60 gün içerisinde yürürlüğe konulacak. Yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar yükseköğretim kurumları, atama yetkisini yönetmeliğin yürürlüğe girmesini beklemeden kullanabilecek.



