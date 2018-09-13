Samanyolu Haber /Gündem / Dev holding elektrik ve doğalgaz faturalarını ödeyemedi BOTAŞ gazı kesti /13 Eylül 2018 11:02

Dev holding elektrik ve doğalgaz faturalarını ödeyemedi BOTAŞ gazı kesti

Yıldızı AKP ile parlayan Yıldızlar Holding'in Seramik Fabrikasında doğal gaz ve elektriğin kesilmesi sonrası üretim durdu.

SHABER3.COM

Yıldızlar SSS Holding A.Ş’ye bağlı Seramik Fabrikasında doğal gaz ve elektriğin kesilmesi nedeniyle üretim durdu.

 

Yaklaşık 900’ü aşkın işçinin çalıştığı Yıldızlar SS Holdinge ait fabrikada işçiler ücretsiz izne çıkarıldı.

Çankırı Postası'nda yer alan habere göre, BOTAŞ, kendi ana bayisi olan firmanın borcunu ödememesi üzerine, taşıyıcı firma KARGAZ’dan gaz arzının durdurulmasını istedi. KARGAZ’a bağlı ekipler fabrikaya gelerek gaz akışını durdurdu. Ardından fabrikada elektrikler de borca bağlı olarak kesilince fabrikada üretim tamamen durdu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dev holding elektrik ve doğalgaz faturalarını ödeyemedi... Sonraki Haber >>

Tanrıkulu: Bakanın tutuklu kardeşi mektupla işkenceyi anlattı

Tanrıkulu: Bakanın tutuklu kardeşi mektupla işkenceyi anlattı

'Amariga bizi kıskanıyor'

'Amariga bizi kıskanıyor'

Eski ve yeni yönetiminin cemaate bakışında fark yok

Eski ve yeni yönetiminin cemaate bakışında fark yok

Ağlayacağım, oğullarım çıkınca sevinçten ağlayacağım

Ağlayacağım, oğullarım çıkınca sevinçten ağlayacağım

Okyanusta dev Gri balina sürprizi

Okyanusta dev Gri balina sürprizi

ATV'den ilginç sansür

ATV'den ilginç sansür

Çocuklar daha önce de Nihat Doğan'ın evine gitmiş

Çocuklar daha önce de Nihat Doğan'ın evine gitmiş

TRT spikeri çektiği videoyla TRT'ye veda etti

TRT spikeri çektiği videoyla TRT'ye veda etti

'AİHM artık mahkeme değil, AKP ile masaya anlaşan ticari bir kurum'

'AİHM artık mahkeme değil, AKP ile masaya anlaşan ticari bir kurum'

Türkücü Nihat Doğan'ı gözaltına aldıran olay

Türkücü Nihat Doğan'ı gözaltına aldıran olay
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:17:57