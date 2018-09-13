Dev holding elektrik ve doğalgaz faturalarını ödeyemedi BOTAŞ gazı kesti

Yıldızlar SSS Holding A.Ş’ye bağlı Seramik Fabrikasında doğal gaz ve elektriğin kesilmesi nedeniyle üretim durdu.









Yaklaşık 900’ü aşkın işçinin çalıştığı Yıldızlar SS Holdinge ait fabrikada işçiler ücretsiz izne çıkarıldı.





Çankırı Postası'nda yer alan habere göre, BOTAŞ, kendi ana bayisi olan firmanın borcunu ödememesi üzerine, taşıyıcı firma KARGAZ’dan gaz arzının durdurulmasını istedi. KARGAZ’a bağlı ekipler fabrikaya gelerek gaz akışını durdurdu. Ardından fabrikada elektrikler de borca bağlı olarak kesilince fabrikada üretim tamamen durdu.