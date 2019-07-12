Samanyolu Haber /Ekonomi / Saray medyasının o haberi de yalan çıktı /12 Temmuz 2019 12:48

Saray medyasının o haberi de yalan çıktı

Alman otomobil markası Volkswagen (VW) ve Amerikan Ford arasında ticari araç imalatı ile başlayan işbirliğini elektrikli ve otonom taşıt teknolojilerine uzanacak. VW, 1,3 milyar euroluk yeni üretim tesisini nereye kuracağını ise açıklamadı. Saray medyasına göre tesis Türkiye'ye kurulacaktı.

Boyundan büyük işe kalkıştı

Alman otomotiv devi Volkswagen Denetim Kurulu'nun bugünkü toplantısında şirketin 1,3 milyar euro tutarında yeni otomobil üretim tesisinin hangi ülkede kurulacağına dair karar vermesi de bekleniyordu. 

Ancak toplantı sonunda bu konuya ilişkin bir karar açıklanmadı. 

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetine yakınlığı ile bilinen gazete ve televizyonlar VW'nin tesisi Türkiye'de kurmaya karar verdiğini iddia etmişti. Resmi açıklamada buna dair herhangi bir bilgi yer almadı.

FORD İLE İŞBİRLİĞİNİ GENİŞLETECEK

Alman otomobil markası Volkswagen (VW) ve Amerikan Ford, şu ana kadar ticari araç imalatına odaklanan işbirliklerinin kapsamını genişletmeye karar verdi. 

Volkswagen Üst Yöneticisi Herbert Diess ve Ford Üst Yöneticisi Jim Hackett, iş birliklerinin kapsamını genişletme kararlarına ilişkin ayrıntıları bugün New York'ta düzenlenecek basın toplantısında açıklayacak. 

OTONOM ARAÇ TEKNOLOJİSİNE YEŞİL IŞIK

Bugün yapılan Volkswagen Denetim Kurulu toplantısında, Diess'e, Ford ile elektrikli ve otonom (sürücüsüz) araç teknolojileri konusunda iş birliği için yeşil ışık yakıldığı belirtildi.

Şirketler bu yılın ocak ayında yaptıkları ortak açıklamada, ticari araçlar üretimi konusunda anlaştıklarını bildirmiş, elektrikli ve otonom araçlar konusunda da iş birliği için yollar aradıklarını duyurmuştu.

Şubat ayında Almanya'nın diğer otomobil üreticileri Daimler AG ve BMW, kaynaklarını otomatik sürüş teknolojisi konusunda birleştireceklerini açıklamıştı. 
 
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