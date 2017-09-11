Amerika'dan sürücüsüz araçlar için önemli adım









Temsilciler Meclisi’nin onayladığı yasa tasarısı otomobil üreticilerine ilk yıl 25 bin araç konuşlandırmak için gerekli güvenlik standartlarını karşılama konusunda muafiyet sağlıyor. Bu rakam 3 yıl içinde 100 bini bulacak. Bazı otomobil firmaları 2020’de araçları piyasaya sürmeye hazırlanıyor.





Sürücüsüz araçlar bir süredir üretiliyor ve birçok iş kolu da bununla ilgileniyor. Domino’s Pizza da pizza dağıtımı için sürücüsüz araç kullanmayı planlıyor. Artık araç kullanamayacak kadar yaşlı olanlar da bu konuyla ilgili.





Ticari kamyon şirketleri de sürücüsüz araçlarla ilgileniyor. Ancak tüketici grupları bu araçların güvenliğini sorguluyor. Araç üreticileri ve teknoloji şirketleriyse kameraların, lazerlerin, sensörlerin, radarların ve diğer yüksek teknoloji aygıtlarının sürücüsüz araçları geleneksel araçlardan daha güvenli yaptığı savunmasında bulunuyor.





Kongre üyelerinin geçen hafta yasa tasarısını kabul etmesiyle otomobil sektörü önemli bir engeli aşmış oldu.





Oregon’dan Cumhuriyetçi Kongre üyesi Greg Walden, bu tür araçlar için daha güvenli yollar gerektiği düşüncesinde.





Walden, “Yollardaki son can kayıplarına baktığımızda bugün yeni teknolojiye ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Geçen yıl yaklaşık 400 bin kişi yollarda hayatını kaybetti. Oregon eyaletinde trafik kazalarındaki kayıplar son 14 yılın en üst seviyesindeydi. Bir önceki yıla göre yüzde 20 artış görüyoruz. İstatistikler bunun nedeninin yüzde 94 insan kaynaklı olduğunu gösteriyor. Çevremizde araç kullanırken telefonla konuşanlar, mesaj yazanlar görüyoruz” dedi.





Temsilciler Meclisi’nin kararı kamyonları kapsamıyor.





Senato da benzer bir yasa tasarısı üzerinde çalışıyor. Temsilciler Meclisi ve Senato’nun daha sonra bir uzlaşma metni üzerinde anlaşması gerekiyor.