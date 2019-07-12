Samanyolu Haber /Gündem / Google hakkında korkutan iddia: Gizlice dinliyor! /12 Temmuz 2019 12:46

Google hakkında korkutan iddia: Gizlice dinliyor!

Google'ın popüler servislerinden biri olan Google Asistan'ın kullanıcıların seslerini gizlice kaydettiği ve bu kayıtların bir kısmının Google çalışanları tarafından dinlendiği iddia edildi.

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Belçika kaynaklı VRT NWS'in raporuna göre Google binden fazla ses kaydını tuttu, 153 tanesi de kaydedildi. Rapora göre Google'ın kaydettiği seslerin içinde kullanıcıların telefonu başında yaptıkları günlük konuşmalar yer alıyor. 

Teknoloji şirketleri yapay zekanın kendini geliştirmesi için ses kaydının zorunlu olduğunu savunurken bu kayıtların çalışanlarca dinlendiği iddiası ise tepkilere neden oldu. Daha önce de Amazon'un sesli asistanı Alexa'nın kullanıcıların izni olmadan dinleme yaptığı tespit edilmişti. 
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