Samanyolu Haber /Gündem / Saray ittifakında çatırdama durmuyor /07 Ağustos 2019 19:31

Saray ittifakında çatırdama durmuyor

İzmit Belediyesi'nde Başkan Fatma Kaplan Hürriyet’in her mahalleye kreş projesi, AKP grubu tarafından reddedilirken MHP’li meclis üyesi Ayhan Arpacı, evet oyu verdi. Arpacı, "Halkın menfaatine olan her şeye evet derim" ifadelerini kullandı.

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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in her mahalleye kreş projesini AKP grubu ret ederken, MHP’li meclis üyesi Ayhan Arpacı, evet oyu verdi. Başkan Hürriyet; "Bizler kreş projemizde sizden yetki istiyoruz neden izin vermiyorsunuz? Vatandaşa AK Parti grubu reddetti diyeceğim" dedi. Bazı müdürlüklerin değiştirilmesi ile ilgili yer alan gündemin ilk 6 maddesinde komisyonlara havale edilmemesi ile ilgili oylamada ilk olarak müdürlük kurulmasına evet oyu veren MHP’li Meclis Üyesi Ayhan Arpacı, ikinci oylamada çekimser kalınca AKP’liler şaşırttı. 3’üncü oylamada da AKP’lilerden ve diğer MHP’lilerden farklı olarak evet oyu veren Arpacı, Cumhur İttifakı’nın ortak kararına uymadı.

KREŞLERİMİZİ AÇMAK İSTİYORUZ 

Bugün Kocaeli Gazetesi’nden Serkan Üldeş’in haberine göre İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Bizler bir an önce kreşlerimizi açmak istiyoruz ve bu konuda ise sizden bir yetki istiyoruz ve bunun için bizim her şeyimiz hazır. Ayrıca bizde ulaşım müdürlüğü var ama bu ulaşım müdürlüğü konusunda yetki Büyükşehir Belediyesi’nde bizde yok ve bazen vatandaş bize ulaşıyor bizde bu konuda bir müdürlük açtık ve bu ismin değiştirilmesi konusunda bir çalışma yaptık ve bu isminin Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün adının Koordinasyon İşler Müdürlüğü olarak değiştirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

 BU KONUDA KOMİSYON KARARI ALDIK 

AKP grubu adına söz alan Muharrem Tutuş, “Bu konuda biz grup kararı aldık ve bunun komisyona havale edilmesini istiyoruz. Bu hafta gerekirse grup kararı alalım ve bir daha ki meclise bırakalım. AK Parti Grubu, ‘Bu konuda biz komisyon kararı aldık’” ifadelerine yer verdi. 

VATANDAŞA AK PARTİ GRUBU REDETTİ DİYECEĞİM 

Hürriyet, “Bizler bu konuda sizden yetki istiyoruz neden izin vermiyorsunuz. Büyükşehir Belediyesi’nde bir şey demediniz ben de vatandaşa kreşler konusunda bizlere izin vermediler diyeceğim. Bizler bir şey yaptığımızda sizler her seferinde icraat yok diyorsunuz ama bu yüzden bende onlara AK Parti grubu reddetti diyeceğim” ifadelerini kullandı.
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