Samanyolu Haber /Gündem / AKP ve MHP İmamoğlu'na 'gelme' dedi /27 Temmuz 2019 11:04

AKP ve MHP İmamoğlu'na 'gelme' dedi

Göreve gelmesinin ardından tüm siyasi partilerle görüşme talebinde bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, AKP ve MHP'ye yaptığı ikinci görüşme talebinin de geri çevrildiği bildirildi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “seçildikten sonra gerçekleştireceğim” dediği parti ziyaretlerine CHP İstanbul İl Başkanlığı’ndan başlamıştı. İmamoğlu daha sonra İYİ Parti, Saadet Partisi, HDP ve Vatan Partisi'ni ziyaret etmişti.
İmamoğlu, AKP’nin kendisine randevu vermediğini, MHP’den henüz dönüş almadıklarını açıklamıştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Özel Kalemi, 16 Temmuz günü AKP İstanbul İl Başkanlığı’ndan ikinci kez randevu talebinde bulundu.

İddiaya göre randevu talebine kısa sürede dönüş yapan AKP İstanbul İl Başkanlığı’nın “Randevu talebinizi ikinci kez reddediyoruz” dediği öğrenildi.

İmamoğlu’nun aynı şekilde MHP İl Başkanlığı’ndan da aynı tarihte ikinci kez randevu istediği ancak bu talebe tıpkı ilk seferinde olduğu gibi hala yanıt verilmediği belirtildi.
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