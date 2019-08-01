Saray 'iş dünyasına' revizyona çıktı

Yerel seçimlerde, kritik belediyeleri kaybeden AKP mağlubiyetin nedenlerini araştırmaya başladı.Yenilenen İstanbul seçimlerinde CHP’li Ekrem İmamoğlu’na tarihi farkla İstanbul Büyükşehir Belediyesini kaybeden AKP, çalışmalarını hızlandırdı.







Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim sonrası verdiği talimatın ardından başkanlık sisteminin aksayan yönlerinin tespit edilmesi için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın başkanlığında bir çalışma yürütülüyor.





İŞ ÇEVRELERİNE BAŞKANLIK SİSTEMİ SORULDU





Kulislerden edinilen bilgilere göre, çalışma kapsamında AKP iş çevrelerine başkanlık sisteminin doğru, eksik yanlarının neler olduğunu sordu.Yürütülen çalışmalardan görünen o ki sistem revize edilecek.





HEDEFTE YÜZDE 50 ARTI 1 ŞARTI VAR





Revize edilecek konuların en başında başkanlık sistemiyle birlikte, başkan seçilmek için yüzde 50 artı 1 oy alma şartı getirilmişti.





Yerel seçimlerde kritik yerleri kaybeden ve oy kaybına uğrayan AKP, kurulacak olan yeni partilerin de kendilerinden oy çalacağını hesap ederek, seçimlerdeki yüzde 50 artı 1 şartını değiştirmeyi planlıyor.





AKP’li yetkililerde ittifakların oluşumu ve yeni partilerle birlikte iktidarı kaybetme endişesinin konuşulmaya başlandığı öğrenildi.