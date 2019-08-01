Samanyolu Haber /Spor / Madrid Havalimanı'na asılan tabela kızdırdı /01 Ağustos 2019 21:16

Madrid Havalimanı'na asılan tabela kızdırdı

İspanya'nın başşehri Madrid Havalimanı'nda asılan uyarıda Türkiye bayrağının karşısına Arapça ifadelerin yer alması Türkiye vatandaşlarını kızdırdı. Farklı dillere yer verilen uyarı yazısında, "Polis güvenliğinizi garanti etmez." ifadeleri yer alıyor.

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Airporthaber'in aktardığı habere göre İspanya'ın başşehri Madrid'de bulunan Barajas Uluslararası Havalimanı'nda duvara yapıştırılan bir yazı sosyal medyada gündem oldu.

Havalimanında "Madrid'e hoşgeldiniz" yazısının altında İspanya, İngiltere, İtalya, Fransa, Portekiz, Almanya ve Türkiye bayrakları ile birlikte bayrakların yanında ülkenin dili ile yazılmış, "Polis güvenliğinizi garanti etmez." yazısı yer alıyor. 



Tüm bayrakların yanında ülkenin dilinde yazılan mesaj Türkiye bayrağının yanında ise Arapça olarak yazıldı. 

Durumu fark eden Türkiye vatandaşları görüntüyü sosyal medyada paylaştı. 

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Madrid Havalimanı'nın sosyal medya hesaplarına da atıf yaparak vahim hatanın düzeltilmesini talep etti.
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