İran'dan tepki: ABD çocukça davranıyor

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’e yaptırım kararını eleştirerek ABD’yi “çocukça davranmakla” suçladı. İki ülke arasında artan gerilim sonrası açıklanan yaptırım kararı için Ruhani ayrıca ABD’nin düşünme yetisini de kaybettiğini ima etti.. Yaptırım ile ilgili Zarif’te açıklama yaparak ABD’nin kendini hedef aldığını söyledi.







Çarşamba günü Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’in ABD’nin yaptırım listesine alması ile ilgili Ruhani açıklama yaptı.





Rouhani, “Amerikalılar çocukça davranıyorlar … Her gün ‘Koşul olmadan konuşmak istiyoruz’ diyorlar ve Dışişleri Bakanı’nı cezalandırıyorlar” dedi. “Bu, rasyonel düşünme gücünü yitirdikleri anlamına geliyor.”





Karar uyarınca, Muhammed Cevad Zarif’in, varsa ABD’deki ya da ABD tüzel kişilikleri tarafından kontrol edilen varlıkları dondurulacak.





ZARİF’TEN AÇIKLAMA





ABD’de mal varlığı olmadığını açıklayan Zarif ise Washington’un kendisini planlarına karşı bir tehdit olarak gördüğü nü söyledi.





Muhammed Cevad Zarif, Twitter mesajında, “ABD’nin beni hedef almasının nedeni İran’ın dünya genelinde sözcüsü olmam. Gerçek bu kadar acı verici mi? Ben ve ailem üzerinde hiç bir etkisi olmayacak, çünkü İran dışında hiçbir mülküm ve varlığım yok. Beni planlarınıza karşı bu kadar büyük bir tehdit olarak gördüğünüz için teşekkürler” dedi.