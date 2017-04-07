Devletin en gizli bilgileri ile birlikte para da O'na akmış





Dava ve soruşturma bilgilerinin yer aldığı Ulusal Yargı Ağı (UYAP) ve Emniyet Genel Müdürlüğü internet ağı olan POLNET`in yazılım ihalelerinin Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga’nın oğlu Mehmet Serdar Kasırga’ya ait olan LST firmasına verildiği iddia edildi.

Ayni firma 2013 yılında MİT’in kullandığı sistem olan IBM`in bir ürünü (maximo ve TBMS) kurulumu isini de almıştı. Böylece, yargı, Emniyet ve MİT’in tüm kritik gizli bilgileri de Kasırga’nın oğlunun şirketine emanet edilmiş oldu.

Diğer yandan 16 Nisan`da yapılacak referandum sonuçları da UYAP üzerinden islenecek, seçim güvenliği de Kasırga’nın oğluna emanet edildi.

Diğer yandan, MİT’in 4 yıl önce UYAP ağından gizli bir şekilde hat aldığı, soruşturma ve davaları takip ettiği belirtildi.

MİT’in daha önce kamuoyunu ya da devleti ilgilendiren olaylar ve konularla ilgili açılan davaların iddianamesini almak için eleman gönderdiği ancak bunların son dört yıldır adliyelere gitmediği öğrenildi.

Sebebinin ise MİT’in UYAP`a erişiminden kaynaklandığı söylendi. Emniyet Terör Dairesinin yazılım ihalesi de LST firması tarafından alınmıştı.

Aynı firma ile ilgili daha önce çalışanların baskı uyguladığı iddiası gündeme gelmişti.

Ayrıca, Fahri Kasırga’nın 2005 yılında Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı görevini yaptığı dönemde oğulları tarafından kurulan LST Yazılım adlı şirket, İSKİ’den Sanayi Bakanlığı’na SGK`dan Cumhurbaşkanlığı’na Ankara Büyük Şehir Belediyesi`nden Diyanet`e kadar birçok kamu kurumunun da yazılımını üstlendi. Firmanın sermayesinin ise son birkaç yılda yükseldiği gözlemlendi. Firma hakkında CHP Kocaeli Milletvekili Hurşit Güneş’in 2,5 yıl önce verdiği soru önergesi de cevaplanmamıştı.





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