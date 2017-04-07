Hazır yoğurt ile ilgili önemli iddia

Dolapta haftalarca bozulmayan hazır yoğurt kanser yapıyor. Dr. Dizdar, ‘Yemeyin artık’ diyor

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Enstitüsü'nden Dr. Yavuz Dizdar, son dönemde artan kanser vakalarında endüstriyel yoğurdun etkisinin ilk sırada olduğunu söyledi. Hazır yoğurdun yapay bir ürün olduğunu ileri süren Dr. Dizdar, şu uyarıda bulundu: 'test ett im' "Dolapta bekleyen yoğurdu haftalarca üstten yemeye devam etseniz bir şey olmuyor. Bunu defalarca test etmiş biri olarak biliyorum. Bir ürün bu kadar çok tüketiliyorsa, bu kadar derin bir değişime gitti ise sorun var demektir. Bir gıdanın bozulma biçiminin dönüşmüş olması, ekşimenin ötesinde küflenmeyi bile atlıyor olması, içerikte çok fazla değişiklik yapıldığını gösterir. Kimse kusura bakmasın. Bunlar yoğurt değil. Bu yoğurt yöntemi bilinçli bir şekilde Türkiye'ye dayatılıyor. Bu güçler, yoğurda ilişkin Türkiye'deki yasal tebliğleri bile değiştirdi. Bu konudaki eleştirilerime bazı hazır yoğurt üreticileri, 'Hocam size bozulmayan yoğurt verdik daha ne istiyorsunuz?' bile dedi. Bu yoğurtlar asla yenmemeli."