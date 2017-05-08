Saray düğmeye bastı, milletvekili arkadaşlarımız alet oldu

CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar'ın AKP'nin gazetelerinden Akşam'da Kılıçdaroğlu'nu eleştirmesi sonrası ihraç talebi gündeme gelmiş, konu dün Parti Meclisi'nde oylanmıştı.





Duvar'dan Özlem Akarsu Çelik'in haberine göre, CHP PM, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun açılış konuşmasıyla başladı. Deniz Baykal, Fikri Sağlar, Muharrem İnce’nin çıkışları ile Selin Sayek Böke’nin Genel Başkan Yardımcılığı ve Parti Sözcülüğü görevlerinden istifasını isim vermeden değerlendiren Kılıçdaroğlu, “Saray düğmeye bastı ve bazı milletvekili arkadaşlarımız buna alet oldu” dedi. Kılıçdaroğlu, Fikri Sağlar’ın röportajı Akşam gazetesine vermesini de ayrıca eleştirdi. Fikri Sağlar, Akşam gazetesine konuştuğunu bilmediğini söyledi, “üzgünüm” dedi.





Genel Başkan Yardımcılığı ve Parti Sözcülüğü görevlerinden ayrılan ancak Parti Meclisi üyeliği devam eden Selin Sayek Böke de toplantıda söz aldı. Sayek Böke, Genel Başkan ile fikir ayrılıkları yaşadığını, bu koşullarda o makamda oturmasının etik olmadığını, aslında “sine-i millet” açıklamasından sonra yaşananların ardından istifa etmesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine söz alan bir Parti Meclisi üyesi Sayek Böke’ye, Parti Meclisi’ne Kılıçdaroğlu’nun listesinden girdiğini hatırlatarak etik olanın buradan da istifa etmesi olduğunu ifade etti.



