Samanyolu Haber /Dünya / İran'dan Suudi Arabistan'a tehdit: Mekke ve Medine hariç müdahale etmediğimiz yer kalmaz /08 Mayıs 2017 08:45

İran'dan Suudi Arabistan'a tehdit: Mekke ve Medine hariç müdahale etmediğimiz yer kalmaz

İran Savunma Bakanı Hüseyin Dehgan'dan Suudi Arabistan hakkında çok sert bir açıklama geldi

İran'dan Suudi Arabistan'a tehdit: Mekke ve Medine hariç müdahale etmediğimiz yer kalmaz

İran Savunma Bakanı Hüseyin Dehgan, 'eğer düşüncesizce bir hareket yaparlarsa, Suudi Arabistan'da Mekke ve Medine hariç müdahale etmediğimiz yer kalmaz' ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman, hafta içinde canlı yayında yaptığı açıklamada 'İslam dünyasını kontrol etmek isteyen İran ile herhangi bir diyalog yolu bulunmamaktadır' diye konuşmuş ve İran'dan sert tepki çekmişti.

Salman, "İran rejiminin amacının Mekke'ye ulaşmak olduğunu biliyoruz ve biz savaşın kendi topraklarımıza gelmesini beklemeyeceğiz. Biz de bu savaşın Suudi Arabistan'ın değil İran'ın topraklarında yaşanması için çalışacağız" ifadelerini de kullanmıştı.
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