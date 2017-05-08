Basketçi kadınların başörtüsü zaferi

FIBA, 139 milli federasyonun bir araya geldiği Ara Dönem Kongresi'nde, FIBA Merkez Yönetim Kurulu’nun basketbol oyuncularının başörtüsü takmalarına izin veren kararını yürürlüğe koydu.
Uluslararası Basketbol Federasyonu’nun (FIBA), dini ayrımcılık eleştirilerinin ardından basketbol oyuncularının dini amaçlarla başörtüsü ve türban kullanmasına izin vermesi kararı aldıran Bosna Hersekli basketbolcu İndira Kaljo (26), başörtüsü taşıyan kadınların, her sporu yapabilmelerine izin verilmesi gerektiğini söyledi.