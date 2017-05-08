Samanyolu Haber /Spor / Basketçi kadınların başörtüsü zaferi /08 Mayıs 2017 08:29

Basketçi kadınların başörtüsü zaferi

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) başörtülü basketbolcuların maçlarda sahaya çıkmasına izin verdi.

Basketçi kadınların başörtüsü zaferi

FIBA, 139 milli federasyonun bir araya geldiği Ara Dönem Kongresi'nde, FIBA Merkez Yönetim Kurulu’nun basketbol oyuncularının başörtüsü takmalarına izin veren kararını yürürlüğe koydu.

Uluslararası Basketbol Federasyonu’nun (FIBA), dini ayrımcılık eleştirilerinin ardından basketbol oyuncularının dini amaçlarla başörtüsü ve türban kullanmasına izin vermesi kararı aldıran Bosna Hersekli basketbolcu İndira Kaljo (26), başörtüsü taşıyan kadınların, her sporu yapabilmelerine izin verilmesi gerektiğini söyledi.
<< Önceki Haber Basketçi kadınların başörtüsü zaferi Sonraki Haber >>

Sakın şaşırmayın!

Sakın şaşırmayın!

Moldova Başbakanı'ndan Hizmet okulları cevabı

Moldova Başbakanı'ndan Hizmet okulları cevabı

ABD'de su baskınları: 11 ölü

ABD'de su baskınları: 11 ölü

'Menemen yiyemiyorsan mehter ye, portakal ye'

'Menemen yiyemiyorsan mehter ye, portakal ye'

Erdoğan'ın hocasından şok sözler

Erdoğan'ın hocasından şok sözler

Hocaefendi’den Yeni Münacaat ve Naat’lar

Hocaefendi’den Yeni Münacaat ve Naat’lar

ABD'nin ünlü uçak gemisi Kore yarımadasına ilerliyor

ABD'nin ünlü uçak gemisi Kore yarımadasına ilerliyor

Şamil Tayyar'ın balataları yaktığı an!

Şamil Tayyar'ın balataları yaktığı an!

İsmailağacı'ların Kabe'deki ihramlı kavgasının görüntüsü çıktı

İsmailağacı'ların Kabe'deki ihramlı kavgasının görüntüsü çıktı

O fotoğrafın hikayesini ve Akar'ın şüpheli İngiltere ziyaretini anlattı

O fotoğrafın hikayesini ve Akar'ın şüpheli İngiltere ziyaretini anlattı
yolum kaderim

PUAN DURUMU

FİKSTÜR

  • SıraTAKIMOP
  • 1Beşiktaş3479
  • 2Fenerbahçe3474
  • 3Torku Konyaspor3466
  • 4Medipol Başakşehir3459
  • 5Osmanlıspor FK3452
  • 6Galatasaray3451
  • 7Kasımpaşa3450
  • 8Akhisar Belediyespor3446
  • 9Antalyaspor3445
AYRINTILI PUAN DURUMU
  • 34.HAFTA
  • SIVASSPOR2 - 2FENERBAHCE
  • TRABZONSPOR0 - 6KASIMPASA
  • GENCLERBIRLIGI3 - 1ESKISEHIRSPOR
  • OSMANLISPOR1 - 0AKHISAR BELEDIYESPOR
  • KONYASPOR2 - 1BESIKTAS
  • MERSIN IDMAN Y.2 - 5BURSASPOR
  • GAZIANTEPSPOR2 - 0ANTALYASPOR
  • BAŞAKŞEHİR1 - 0ÇAYKUR RİZESPOR
  • GALATASARAY6 - 0KAYSERISPOR
AYRINTILI LİG FİKSTÜRÜ
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:55:03