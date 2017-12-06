Saray anketçisi: Birlikte %50+1 olmuyor

Yeniçağ gazetesi yazarı Ahmet Takan, hükümete yakınlığıyla bilinen anket şirketi MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat ile görüşmesini ve seçim anketini köşesine taşıdı.





Takan, Sarayın anketçisi açıkladı; AKP-MHP 50 artı 1 olmuyor' başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı: "Sahada durum ne?.. ABD'de görülen dava, Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı Man Adası belgeleri seçmende nasıl bir etki bırakmış? Bu konuda sahada çalışma yapan iktidara yakınlığı ile bilinen MAK araştırma şirketinin sahibi Mehmet Ali Kulat ile görüştüm."





Kulat'ın yaşanan süreci ilginç sözüyle tanımladığını dile getiren Takan, Kulat'ın kendisine şu değerlendirmede bulunduğunu iletti: "İlk günden bugüne ilginç bir süreç yaşanıyor. Tayyip Erdoğan mazlumu oynayınca 'Türkiye karşıtı toptan bir saldırı' olarak meseleyi ifade edince vatandaşta karşılık buluyor."





SEÇMEN UZAKLAŞTI





Takan yazısına şöyle devam etti: "AKP'nin şu anda yüzde 40 oyunun kilitlendiğini ileri süren Mehmet Ali Kulat'ın şu saha tespiti de çok dikkat çekici; "Erdoğan'ı kesin sevenlerle sevmeyenler oranı 40'a 40. Geri kalan yüzde 20'yi konuşuyoruz. İşte o yüzde 20'nin içinde AKP'ye sempatik bakanlar 'ha bak gördün mü' boyutunda bir dil kullanmaya başladılar. AKP'ye oy verebilecek seçmende bir uzaklaşma alanı oluştu."





Takan, Kulat'ın MHP oyunun yüzde 7-8 bandında olduğunu dile getirdiğini de ifade etti.