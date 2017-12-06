3 ilde korkutan depremler

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 18:27'de merkez üssü Tuşba ilçesine bağlı Özyürt Mahallesi'nde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.





Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, hafif şekilde hissedildiği belirtildi.





ANTALYA





Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi´nin verilerine göre Akdeniz’de bugün saat 20.21´de, Richter Ölçeği´ne göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.





Antalya´nın Kumluca ilçesinin 65.2 kilometre açığındaki deprem, 7.2 kilometre derinlikte kaydedildi. Depremde can veya mal kaybı olmadı.





ADIYAMAN





Adıyaman’da 2.6 şiddetinde deprem meydana geldi.





Merkez üssü Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Dut köyünde 2.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.





Kandilli Rasathanesi verilerine göre, merkez üssü Kahta ilçesine bağlı Dut köyünde saat 21.55’de yerin 5.4 kilometre derinliğinde 2.6 şiddetinde deprem meydana geldi.





Meydana gelen depremin can ve mal kaybına neden olmadığı öğrenildi.