Samanyolu Haber /Gündem / '17-25 Aralık operasyonunun kanıtları yakıldı' /06 Aralık 2017 09:53

'17-25 Aralık operasyonunun kanıtları yakıldı'

CHP'li Gürsel Tekin, 17- 25 Aralık Araştırma Komisyonu'ndaki belgelerin yakıldığını açıkladı.

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Gürsel Tekin, ABD'de Reza Zarrab'ın verdiği ifadelerle tekrar gündeme gelen 17-25 Aralık soruşturmalarına dair belgelerin yok edildiğini söyledi.

Katıldığı TV programında konuşan Tekin, "Devlette devamlılık diye bir şey vardır. Bir komisyon oluşturuyorsunuz, komisyon bir çalışma yapıyor, çalışma sonucu bittikten sonra arkadaşlarımıza bilgi verilmiyor. O belgelerin tamamı imha edildi" dedi.

HUKUK DIŞI DİNLEME KAYITLARI YOK EDİLDİ

t24'ün haberine göre ise, AK Parti  İstanbul Milletvekili Aziz Babuşçu ise, "Sadece hukuk dışı dinleme raporları imha edildi, diğer belgeler duruyor" diye yanıt verdi.
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