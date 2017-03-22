Saray, ABD ve Rusya'ya rağmen PYD/YPG'ye dalar mı?

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet bugünkü köşesinde Fırat Kalkanı operasyonunu ve Membiç’in Türkiye için önemini anlatan bir yazı yazdı.





Yazısında Türkiye’nin elindeki en büyük kozun “ABD yönetiminin YPG konusunda Ankara'ya açıktan söz vermiş olması” diye yazan Acet yazısında Beştepe’den bir ‘kaynağının’ kendisine “Bu sözü yerine getirmezlerse Fırat’ın doğusu’na dalarız” dediğini belirtti. Acet kaynağının kendisine söylediklerini şöyle yazdı:





“Dinlediklerimin özetini şu şekilde yapabilirim:





‘Biz şu anda taktiksel davranıyoruz. ABD'ye ısrarlı bir şekilde 'Hadi verdiğin sözü tut' diyoruz. Ne yapacaklarını zaman gösterecek. Ancak YPG'nin fiili durumunu meşrulaştırmaya dönük hamleler gelirse, Kobani'ye, Telabyad'a girip bunu engelleyeceğiz.’





Ankara'daki karar alıcılardan bölgenin geleceğine dair başka dikkat çekici değerlendirmeler de aldık.





Bunlardan biri şu: PKK, Türkiye topraklarında başlattığı savaştan ağır bir hezimetle çıktı.





Şehirlere kadar taşınan terör eylemleri, yürütülen kararlı mücadele sayesinde engellendi.





Yani, Türkiye topraklarında yapılmak istenen ameliyat başarısız kaldı.





Suriye'nin kuzeyindeki fiili durumun geldiği nokta da ortada.





O halde yeni ne tür gelişmeler olabilir?





“Ankara'daki karar alıcılardan biri" diye söz ettiğim kaynağımızın ifadesiyle, yakında Washington'un şöyle bir teklifi ile karşılaşabiliriz:





‘ABD, PYD'nin Suriye'deki kazanımlarının korunması karşılığında PKK'nın Türkiye topraklarını bütünüyle terk etmesini önerebilir.’





Onlar önerebilir de, bizimkiler buna ne der, emin değilim.”